Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по победам в квалификациях «Формулы-1»

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32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету Хэмилтона теперь 69 побед. Среди действующих гонщиков «Формулы-1» ближайшим преследователем Хэмилтона является пилот «Феррари» Себастьян Феттель, на счету которого 48 побед в квалификациях.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 35,554 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1.36,113). Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (1.36,841).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: <a href="https://twitter.com/LewisHamilton">@LewisHamilton</a> becomes an all-time <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> record holder with his 69th career pole, VER qualifies second, RIC third <a href="https://twitter.com/hashtag/Quali?src=hash">#Quali</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ItalianGP?src=hash">#ItalianGP</a> <a href="https://t.co/5TbjUUQ5xC">pic.twitter.com/5TbjUUQ5xC</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/904006445288611845">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Четыре пилота потеряют позиции на старте из-за смены элементов силовой установки. Риккьярдо будет оштрафован на 25 позиций, Ферстаппен — на 20, Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — на 10, испанец Фернандо Алонсо («Макларен») — на 35. На 15 позиций из-за замены турбины и генератора оштрафован британец Джолион Палмер («Рено»), его партнер по команде немец Нико Хюлькенберг потеряет 10 позиций на старте из-за замены генератора.

Риккьярдо и Ферстаппен оштрафованы на 25 и 20 позиций на стартовой решетке, таким образом вторым со старта в гонку уйдет канадец Лэнс Стролл («Уильямс»), а третьим — француз Эстебан Окон («Форс Индия»).