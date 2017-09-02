Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по победам в квалификациях «Формулы-1»
ТАСС, 2 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации
Гран-при Италии.
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32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету Хэмилтона теперь 69 побед. Среди действующих гонщиков «Формулы-1» ближайшим преследователем Хэмилтона является пилот «Феррари» Себастьян Феттель, на счету которого 48 побед в квалификациях.
Британец проехал лучший круг за 1 минуту 35,554 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1.36,113). Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (1.36,841).
Четыре пилота потеряют позиции на старте
Риккьярдо и Ферстаппен оштрафованы на 25 и 20 позиций на стартовой решетке, таким образом вторым со старта в гонку уйдет канадец Лэнс Стролл («Уильямс»), а третьим — француз Эстебан Окон («Форс Индия»).
Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат в квалификации (1.38,245). Его напарник по команде испанец Карлос
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