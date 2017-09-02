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2 сентября 2017, 19:06 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по победам в квалификациях «Формулы-1»

ТАСС, 2 сентября. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Италии.

В субботу британский гонщик выиграл квалификацию <nobr>Гран-при </nobr>Италии теперь на его счету 69 побед. Увеличить
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32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету Хэмилтона теперь 69 побед. Среди действующих гонщиков «Формулы-1» ближайшим преследователем Хэмилтона является пилот «Феррари» Себастьян Феттель, на счету которого 48 побед в квалификациях.

Британец проехал лучший круг за 1 минуту 35,554 секунды. Второе место занял голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1.36,113). Третьим стал его партнер по команде Даниэль Риккьярдо (1.36,841).

Четыре пилота потеряют позиции на старте из-за смены элементов силовой установки. Риккьярдо будет оштрафован на 25 позиций, Ферстаппен — на 20, Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — на 10, испанец Фернандо Алонсо («Макларен») — на 35. На 15 позиций из-за замены турбины и генератора оштрафован британец Джолион Палмер («Рено»), его партнер по команде немец Нико Хюлькенберг потеряет 10 позиций на старте из-за замены генератора.

Риккьярдо и Ферстаппен оштрафованы на 25 и 20 позиций на стартовой решетке, таким образом вторым со старта в гонку уйдет канадец Лэнс Стролл («Уильямс»), а третьим — француз Эстебан Окон («Форс Индия»).

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-й результат в квалификации (1.38,245). Его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял 15-е место (1.38,526). Россиянин будет стартовать девятым, пятеро гонщиков, опередивших его в квалификации, будут оштрафованы из-за нарушений регламента. Гонка Гран-при Италии пройдет 3 сентября.
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