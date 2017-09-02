Палмер и Хюлькенберг также потеряют позиции на старте Гран-при Италии

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Хюлькенберг потеряет десять позиций за установку нового блока MGU-H, а Палмера оштрафовали на 15 мест за смену MGU-H и турбокомпрессора, сообщает Motorsport.