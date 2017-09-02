Палмер и Хюлькенберг также потеряют позиции на старте Гран-при Италии
Пилоты «Рено» Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер пополнили список оштрафованных на стартовой решётке
Гран-при Италии.
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Хюлькенберг потеряет десять позиций за установку нового блока
Позиции на старте в Монце также потеряют пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен (20 мест) и Даниэль Риккардо (25 мест), гонщик «Торо Россо» Карлос
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