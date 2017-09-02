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https://sport.mail.ru/news/formula1/30876905/
2 сентября 2017, 14:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Палмер и Хюлькенберг также потеряют позиции на старте Гран-при Италии

Пилоты «Рено» Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер пополнили список оштрафованных на стартовой решётке Гран-при Италии.

Пилоты Рено <span class=error>Нико</span> Хюлькенберг и <span class=error>Джолион</span> <span class=error>Палмер</span> пополнили список оштрафованных на стартовой решётке <nobr>Гран-при </nobr>Италии. Увеличить
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Хюлькенберг потеряет десять позиций за установку нового блока MGU-H, а Палмера оштрафовали на 15 мест за смену MGU-H и турбокомпрессора, сообщает Motorsport.

Позиции на старте в Монце также потеряют пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен (20 мест) и Даниэль Риккардо (25 мест), гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший (10 позиций) и пилот «Макларена» Фернандо Алонсо (35 позиций). Все они наказаны за использование лишних деталей силовых установок.
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