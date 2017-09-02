Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30876745/
2 сентября 2017, 14:29 | Авто/мото: Формула-1 | Lenta.Ru

Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон посвятил стихотворение принцессе Диане

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон написал стихотворение, посвященное принцессе Диане. Текст спортсмен разместил в своем Instagram.

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 британец <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон написал стихотворение посвященное принцессе Диане. Текст спортсмен разместил в своем Instagram. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Произведение «Роза Англии» посвящено переживаниям, которые спортсмен, как и многие граждане Великобритании, испытал после гибели леди Ди. Строчки сопровождает слайдшоу с фотографиями принцессы.

Леди Ди погибла ночью 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже. Жертвами несчастного случая также стали ее спутник Доди — сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда — и водитель Анри Пол. На момент аварии Хэмилтону было 12 лет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса