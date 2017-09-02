Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон посвятил стихотворение принцессе Диане
Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон написал стихотворение, посвященное принцессе Диане. Текст спортсмен разместил в своем Instagram.
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Произведение «Роза Англии» посвящено переживаниям, которые спортсмен, как и многие граждане Великобритании, испытал после гибели леди Ди. Строчки сопровождает слайдшоу с фотографиями принцессы.
Леди Ди погибла ночью 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже. Жертвами несчастного случая также стали ее спутник Доди — сын египетского миллиардера Мохаммеда
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