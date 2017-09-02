Боттас: Соглашусь быть вторым пилотом, но надеюсь избежать этого

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«И да, и нет. Пилоту трудно принять такое решение. Но я так же член команды, и у нас командная работа. Так что если в какой-то момент меня об этом попросят, я соглашусь. Но надеюсь, такого не будет.

Есть способ избежать этой ситуации. Всё в моих руках. Сейчас я борюсь за титул. Если в квалификации и гонке я буду впереди Льюиса… у нас одинаковые машины. Всё зависит от меня, — цитирует Боттаса Globo.