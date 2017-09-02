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2 сентября 2017, 14:28 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: Соглашусь быть вторым пилотом, но надеюсь избежать этого

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас готов принять роль второго пилота, но надеется избежать этого за счёт успешных выступлений.

Гонщик Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> готов принять роль второго пилота но надеется избежать этого за счёт успешных выступлений. Увеличить
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«И да, и нет. Пилоту трудно принять такое решение. Но я так же член команды, и у нас командная работа. Так что если в какой-то момент меня об этом попросят, я соглашусь. Но надеюсь, такого не будет.

Есть способ избежать этой ситуации. Всё в моих руках. Сейчас я борюсь за титул. Если в квалификации и гонке я буду впереди Льюиса… у нас одинаковые машины. Всё зависит от меня, — цитирует Боттаса Globo.
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