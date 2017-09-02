Боттас: Соглашусь быть вторым пилотом, но надеюсь избежать этого
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас готов принять роль второго пилота, но надеется избежать этого за счёт успешных выступлений.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«И да, и нет. Пилоту трудно принять такое решение. Но я так же член команды, и у нас командная работа. Так что если в
Есть способ избежать этой ситуации. Всё в моих руках. Сейчас я борюсь за титул. Если в квалификации и гонке я буду впереди Льюиса… у нас одинаковые машины. Всё зависит от меня, — цитирует Боттаса Globo.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter