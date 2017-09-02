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В субботу на трассе в Монце Масса проехал свой самый быстрый круг за 1 минуту 40,660 секунды. Вторым стал другой гонщик команды «Уильямс» Лэнс Стролл (+0,228 секунды). Тройку замкнул Нико Хюлькенберг (+0,831) из «Рено».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят (+4,373), всего успевший проехать четыре круга, показал последнее седьмое время, уступив своему партнеру по команде испанцу Карлосу Сайнсу-младшему (+0,855), оказавшемуся четвертым.

Третья практика проходила под непрекращающийся дождь, в результате чего большая часть пилотов, включая лидеров сезона из «Феррари» и «Мерседеса», не сумели показать быстрых кругов.