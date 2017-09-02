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2 сентября 2017, 14:10 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Масса стал лучшим в третьей практике на этапе «Ф-1» Гран-при Италии, Квят — седьмой

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Бразильский пилот команды «Уильямс» Фелипе Масса показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на 13-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Италии.

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В субботу на трассе в Монце Масса проехал свой самый быстрый круг за 1 минуту 40,660 секунды. Вторым стал другой гонщик команды «Уильямс» Лэнс Стролл (+0,228 секунды). Тройку замкнул Нико Хюлькенберг (+0,831) из «Рено».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят (+4,373), всего успевший проехать четыре круга, показал последнее седьмое время, уступив своему партнеру по команде испанцу Карлосу Сайнсу-младшему (+0,855), оказавшемуся четвертым.

Третья практика проходила под непрекращающийся дождь, в результате чего большая часть пилотов, включая лидеров сезона из «Феррари» и «Мерседеса», не сумели показать быстрых кругов.

Квалификация Гран-при Италии пройдет в субботу и начнется в 15:00 мск. Гонка запланирована на это же время в воскресенье.
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