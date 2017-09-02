Штраф гонщика «Ред Булл» Риккьярдо увеличен до 25 позиций на стартовой решетке «Ф-1»

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Ранее стало известно, что Риккьярдо оштрафован на 20 мест на стартовой решетке из-за превышения лимита изменений в двигателе своей машины. Отмечается, что еще пять позиций были добавлены за смену коробки передач на болиде.