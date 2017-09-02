Штраф гонщика «Ред Булл» Риккьярдо увеличен до 25 позиций на стартовой решетке «Ф-1»
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Наказание австралийского пилота команды «Ред Булл» Дэниела Риккьярдо в виде потери 20 позиций на стартовой решетке в гонке на 13-м этапе «Формулы-1» Гран-при Италии увеличено до 25 мест, сообщает autosport.com.
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Ранее стало известно, что Риккьярдо оштрафован на 20 мест на стартовой решетке
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