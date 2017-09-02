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2 сентября 2017, 12:25 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Штраф гонщика «Ред Булл» Риккьярдо увеличен до 25 позиций на стартовой решетке «Ф-1»

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Наказание австралийского пилота команды «Ред Булл» Дэниела Риккьярдо в виде потери 20 позиций на стартовой решетке в гонке на 13-м этапе «Формулы-1» Гран-при Италии увеличено до 25 мест, сообщает autosport.com.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Наказание австралийского пилота команды Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Дэниела</span> Риккьярдо в виде потери 20 позиций на стартовой решетке в гонке на 13-м этапе Формулы-1 <nobr>Гран-при </nobr>Италии увеличено до 25 мест сообщает autosport.com. Увеличить
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Ранее стало известно, что Риккьярдо оштрафован на 20 мест на стартовой решетке из-за превышения лимита изменений в двигателе своей машины. Отмечается, что еще пять позиций были добавлены за смену коробки передач на болиде.

Гран-при Италии «Формулы-1» проходит на трассе в Монце. В субботу состоится квалификация, в воскресенье — гонка.
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Новости Формулы-1

Риккардо оштрафован ещё на 5 мест на старте Гран-при Италии

Риккардо оштрафован ещё на 5 мест на старте Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, получивший ранее штраф в 20 мест за замену компонентов силовой установки, будет оштрафован ещё на 5 позиций. Причиной стала замена коробки передач на болиде австралийца, сообщает Autosport.
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