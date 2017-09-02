Феттель заявил, что Хэмилтону не удастся стереть улыбку с его лица
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, ответил гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который ранее заявил, что постарается приложить максимум усилий в Монце, чтобы стереть улыбку с лица немца.
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Видимо, что-то случилось...
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«Как бы не сложились обстоятельства, Хэмилтон не будет успешен в этих попытках. Что касается непосредственно гонки, то мы в «Феррари» не переживаем
Это для нас не тема для разговоров. Мы смотрим вперёд, а не назад. Если у нас будет шанс завоевать победу в этом году, то это будет здорово. Тем более в такой год, это будет
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