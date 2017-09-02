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https://sport.mail.ru/news/formula1/30873938/
2 сентября 2017, 1:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель заявил, что Хэмилтону не удастся стереть улыбку с его лица

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, ответил гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который ранее заявил, что постарается приложить максимум усилий в Монце, чтобы стереть улыбку с лица немца.

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«Как бы не сложились обстоятельства, Хэмилтон не будет успешен в этих попытках. Что касается непосредственно гонки, то мы в «Феррари» не переживаем из-за того, что мы не выигрывали здесь семь лет.

Это для нас не тема для разговоров. Мы смотрим вперёд, а не назад. Если у нас будет шанс завоевать победу в этом году, то это будет здорово. Тем более в такой год, это будет по-настоящему что-то особенное. Но мы прикладываем большие усилия на всех трассах. Возможно, здесь всё проходит более эмоционально, — приводит слова немца официальный сайт Формулы-1.
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Помогут ли «Феррари» родные стены: Гран-при Италии «Формулы-1» стартует в Монце

ПЕЗАРО (Италия), 1 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при Италии «Формулы-1» стартует в пятницу в Монце, а пилот «Феррари» Себастьян Феттель постарается использовать фактор «домашней» для его команды трассы, чтобы вновь обеспечить себе комфортный отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
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