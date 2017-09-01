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1 сентября 2017, 21:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо оштрафован ещё на 5 мест на старте Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, получивший ранее штраф в 20 мест за замену компонентов силовой установки, будет оштрафован ещё на 5 позиций. Причиной стала замена коробки передач на болиде австралийца, сообщает Autosport.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Даниэль</span> Риккардо получивший ранее штраф в 20 мест за замену компонентов силовой установки будет оштрафован ещё на 5 позиций. Увеличить
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Таким образом, в общей сложности Риккардо будет оштрафован на 25 позиций. Отметим, это уже третий случай замены коробки передач на машине австралийца по ходу чемпионата. Ранее подобное происходило на этапах в Австралии и Великобритании.

Партнёр Риккардо по команде на старте Гран-при Италии потеряет 15 мест.
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