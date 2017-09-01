Риккардо оштрафован ещё на 5 мест на старте Гран-при Италии

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Таким образом, в общей сложности Риккардо будет оштрафован на 25 позиций. Отметим, это уже третий случай замены коробки передач на машине австралийца по ходу чемпионата. Ранее подобное происходило на этапах в Австралии и Великобритании.