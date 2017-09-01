Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немца
ТАСС, 1 сентября. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2017 года —
Гран-при Италии — стартует в пятницу двумя свободными практиками.
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Интрига в борьбе за титул между британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» и немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари» не угасает. Лидерство со старта сезона удерживает представитель итальянской команды, однако британец не отпускает соперника слишком далеко — перед этапом в Италии двух пилотов разделяют семь очков. В случае победы Хэмилтона и финиша на втором месте Феттеля борьба между ними начнется с нуля.
Рекордсменом по количеству побед в Монце является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер — пять. Из действующих пилотов чаще других побеждали в Италии Феттель и Хэмилтон — по три раза.
Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая — в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).
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