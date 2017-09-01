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1 сентября 2017, 10:18 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немца

ТАСС, 1 сентября. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2017 года — Гран-при Италии — стартует в пятницу двумя свободными практиками.

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Интрига в борьбе за титул между британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» и немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари» не угасает. Лидерство со старта сезона удерживает представитель итальянской команды, однако британец не отпускает соперника слишком далеко — перед этапом в Италии двух пилотов разделяют семь очков. В случае победы Хэмилтона и финиша на втором месте Феттеля борьба между ними начнется с нуля.

По-прежнему предельно аккуратным нужно быть единственному представителю России в «королевских гонках» Даниилу Квяту. Гонщик «Торо Россо» с 10 штрафными баллами находится на грани дисквалификации, которая наступит при достижении 12 баллов. В таком положении россиянин будет находиться вплоть до октября, когда сгорят первые штрафные баллы.

Гран-при Италии — один из старейших этапов чемпионата мира. Он непрерывно проводится с самого первого сезона «Формулы-1» (наряду с Гран-при Великобритании). Все гонки Гран-при Италии традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле, трасса является одной из самых скоростных — средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменом по количеству побед в Монце является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер — пять. Из действующих пилотов чаще других побеждали в Италии Феттель и Хэмилтон — по три раза.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:00 мск, вторая — в 15:00. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00) и квалификация (15:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00).
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Помогут ли «Феррари» родные стены: Гран-при Италии «Формулы-1» стартует в Монце

Помогут ли «Феррари» родные стены: Гран-при Италии «Формулы-1» стартует в Монце

ПЕЗАРО (Италия), 1 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Гран-при Италии «Формулы-1» стартует в пятницу в Монце, а пилот «Феррари» Себастьян Феттель постарается использовать фактор «домашней» для его команды трассы, чтобы вновь обеспечить себе комфортный отрыв от ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
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