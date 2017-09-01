Помогут ли «Феррари» родные стены: Гран-при Италии «Формулы-1» стартует в Монце

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После 12 этапов чемпионата Феттель продолжает лидировать в общем зачете, имея в активе 220 очков, Хэмилтон, победивший в бельгийском Спа, отстает от него всего на 7 баллов. На третьей строчке идет еще один пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (179 очков). Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» с четырьмя очками занимает 17-ю позицию.

В поисках компромисса.

Гран-при Бельгии заставил серьезно понервничать болельщиков «Феррари», ведь нынешнее преимущество Феттеля над Хэмилтоном можно назвать мизерным. И этап в Монце для итальянской команды — это отличный шанс вновь увеличить отрыв, да и местные болельщики ждут от скудерии только победы.

«В последние сезоны трасса в Монце подходила нам, — приводит официальный сайт “Формулы-1” слова руководителя “Мерседеса” Тото Вольффа. — Она “поощряет” низкое сопротивление и максимальную мощность, а эти характеристики входят в список сильных сторон нашей машины. При этом в Монце важны как стабильность на торможении, так и хорошее сцепление с трассой, а в этих аспектах преимущество у “Феррари”. Так что тот, кто найдет идеальный компромисс, и займет первое место в предстоящей гонке».

Общая статистика выступлений в Монце говорит в пользу «Феррари», чьи пилоты 18 раз поднимались там на высшую ступень пьедестала. Однако если рассматривать личное противостояние Феттеля и Хэмилтона, то здесь паритет — по три победы на Гран-при Италии. «Феррари» с 2009 года лишь однажды оставалась в домашней гонке без подиума. Но не стоит забывать, что три последние победы в Монце — за «Мерседесом».

Вторая «домашняя» гонка Квята.

Интересно будет понаблюдать и за продолжением борьбы между пилотом «Ред Булл» Дэниелом Риккьярдо и гонщиком «Феррари» Кими Райкконеном, разрыв между которыми составляет всего четыре очка. Однако, как отметил еще один пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, трасса в Монце не является для их команды удобной.

«Это, возможно, не самая лучшая трасса для нас с точки зрения максимальной скорости, но всегда приятно почувствовать атмосферу, которую здесь создают фанаты, они в Монце очень страстные», — сказал Ферстаппен.

Что касается Даниила Квята, то он в преддверии гоночного уикенда вспомнил о победах и неудачах в Монце и выражал надежду, что грядущий Гран-при оставит хорошие впечатления.

«Я вырос в Италии, она мне как второй дом, — сказал Квят. — Это легендарная трасса: у нее очень длинные прямые, что означает езду на очень высоких скоростях, поэтому это всегда интересная гонка. У меня очень хорошие воспоминания о Монце, так как я несколько раз выигрывал здесь в гонках в младших сериях. При этом есть и негативные воспоминания, как, например, 2014 год, когда у меня сломался тормозной диск в первом повороте. Надеюсь, что этот год оставит больше приятных воспоминаний».