Льюис Хэмилтон: Планирую продлить контракт с «Мерседесом» в этом году

«Не знаю, ожидали ли все, что Феттель продлит контракт с «Феррари» на три года. Но, честно говоря, лично для меня это ничего не поменяло. Я планирую продлить контракт с «Мерседесом» во второй половине сезона или под конец года. Знаю, Тото Вольф говорил о том, что мы сделаем это в конце года. Но вообще-то у нас нет никакой спешки, потому что у меня еще есть год по контракту и у нас достаточно времени. Что касается слухов о переговорах Феттеля с «Мерседесом», то благодаря хорошим отношениям с Тото, я всегда в курсе того, с кем контактирует команда. Он очень открыт со мной. Иногда интересно узнать, кто звонил и кто пытался занять место в «Мерседесе». В целом же, хочу сказать, что продление Феттелем контракта с «Феррари» — это хорошо. Учитывая мои планы на будущее, и то, что я планирую быть в спорте еще 5−6 лет, этот кусочек пазла сложился. И это упростило для меня некоторые решения, — приводит слова Хэмилтона Reuters.