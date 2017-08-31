Льюис Хэмилтон: Планирую продлить контракт с «Мерседесом» в этом году
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, чей контракт с командой истекает в 2018 году, заявил, что планирует продлить соглашение уже в этом году.
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«Не знаю, ожидали ли все, что Феттель продлит контракт с «Феррари» на три года. Но, честно говоря, лично для меня это ничего не поменяло. Я планирую продлить контракт с «Мерседесом» во второй половине сезона или под конец года. Знаю, Тото Вольф говорил о том, что мы сделаем это в конце года. Но
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