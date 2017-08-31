Алонсо: Я не выдвигал ультиматум «Макларену», это неправда
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что выдвинул команде ультиматум: либо она откажется от моторов «Хонды», либо он уйдёт.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это абсолютная неправда. Я ничего не решал, и я не важнее команды… В «Макларене» и «Хонде» на чемпионате работает 1000 человек.
Мы знаем, что движемся не в том направлении, мы совсем не боеспособны после трёх лет, и все мы хотим изменить ситуацию. Я и ещё 1000 человек.
Я приближаюсь к решению, сейчас 31 августа. Ничего нового, мы начнём обсуждения с командой, поговорим о перспективах и ожиданиях. У нас есть некоторые ингредиенты побед: команда сильно прибавила за три года, что я здесь. Посмотрим, какие цифры нам назовут на следующий год, а потом попытаемся принять решение, — цитирует Алонсо GP Update.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter