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31 августа 2017, 19:31 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Я не выдвигал ультиматум «Макларену», это неправда

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что выдвинул команде ультиматум: либо она откажется от моторов «Хонды», либо он уйдёт.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> опроверг информацию о том что выдвинул команде ультиматум: либо она откажется от моторов <span class=error>Хонды</span> либо он уйдёт. Увеличить
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«Это абсолютная неправда. Я ничего не решал, и я не важнее команды… В «Макларене» и «Хонде» на чемпионате работает 1000 человек.

Мы знаем, что движемся не в том направлении, мы совсем не боеспособны после трёх лет, и все мы хотим изменить ситуацию. Я и ещё 1000 человек.

Я приближаюсь к решению, сейчас 31 августа. Ничего нового, мы начнём обсуждения с командой, поговорим о перспективах и ожиданиях. У нас есть некоторые ингредиенты побед: команда сильно прибавила за три года, что я здесь. Посмотрим, какие цифры нам назовут на следующий год, а потом попытаемся принять решение, — цитирует Алонсо GP Update.
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