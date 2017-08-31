Квят: Всё ещё можем побороться за хорошие позиции при правильной стратегии

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Несмотря на недостаток мощности у мотора «Рено», россиянин верит в возможность достойного результата в Монце.

«Для нас это непростая трасса. Всё полностью зависит от скорости на прямых. Трасса мне не нравится, но мы не лучшие по «максималке», так что, вероятно, нужно найти верный компромисс между прижимной силой и тем, как быстро ты будешь проходить повороты или прямые. Но мы всё ещё можем побороться за хорошие позиции, если всё сделаем правильно по стратегии.