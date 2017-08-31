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31 августа 2017, 18:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Всё ещё можем побороться за хорошие позиции при правильной стратегии

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Италии.

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Несмотря на недостаток мощности у мотора «Рено», россиянин верит в возможность достойного результата в Монце.

«Для нас это непростая трасса. Всё полностью зависит от скорости на прямых. Трасса мне не нравится, но мы не лучшие по «максималке», так что, вероятно, нужно найти верный компромисс между прижимной силой и тем, как быстро ты будешь проходить повороты или прямые. Но мы всё ещё можем побороться за хорошие позиции, если всё сделаем правильно по стратегии.

В этом году в начале сезона ощущения от «Рено» были довольно хорошие, но, если честно, они несколько проигрывают по развитию «Мерседесу» и «Феррари». Если честно, это то, чего нам по-прежнему не хватает. Думаю, они всё время продолжают работу, и если они что-то найдут, то это будет довольно серьёзная прибавка. Но пока такого не произошло, — приводит слова Квята Autosport.
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