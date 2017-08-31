Последнее обновление мотора «Хонда» дало больше одной десятой

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«Мы считали, что обновление даст одну десятую, но на практике оно могло принести больше. Это трудно определить из-за характеристик Спа, но если бы мы использовали новый двигатель в Венгрии, то результат был бы иным. Хотя Спа — не то место, где много медленных поворотов, 11-е место в квалификации показывает эффект спецификации 3.5», — приводит слова Хасегавы PaddockTalk со ссылкой на японский ресурс Sportiva.