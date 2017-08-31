Последнее обновление мотора «Хонда» дало больше одной десятой
Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава рассказал, что очередное обновление японского двигателя Формулы-1 принесло чуть больше, чем ожидали сами мотористы.
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«Мы считали, что обновление даст одну десятую, но на практике оно могло принести больше. Это трудно определить
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