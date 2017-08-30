«Рено» и «Ред Булл» продолжили переговоры по переходу Сайнса-младшего

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«Ред Булл» готов отпустить испанского пилота, но хочет получить за него отступные. Австрийцы готовы получить их в виде скидки на моторы «Рено» на следующий сезон, сообщает Marca.

Ранее Сайнс выражал желание покинуть «Торо Россо». Другими кандидатами на место в «Рено» считаются Фернандо Алонсо, Роберт Кубица, Серхио Перес, Эстебан Окон и Сергей Сироткин.