Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30846726/
30 августа 2017, 18:33 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» и «Ред Булл» продолжили переговоры по переходу Сайнса-младшего

«Рено» и «Ред Булл» возобновили переговоры по переходу Карлоса Сайнса-младшего во французскую команду из «Торо Россо». Глава «Рено» Сириль Абитебуль и советник «Ред Булл» Хельмут Марко обсудили варианты в Спа во время Гран-при Бельгии.

Рено и Ред <span class=error>Булл</span> возобновили переговоры по переходу <span class=error>Карлоса</span> <nobr>Сайнса-младшего</nobr> во французскую команду из <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ред Булл» готов отпустить испанского пилота, но хочет получить за него отступные. Австрийцы готовы получить их в виде скидки на моторы «Рено» на следующий сезон, сообщает Marca.

Ранее Сайнс выражал желание покинуть «Торо Россо». Другими кандидатами на место в «Рено» считаются Фернандо Алонсо, Роберт Кубица, Серхио Перес, Эстебан Окон и Сергей Сироткин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп