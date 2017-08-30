Окон едва не врезался в Магнуссена перед рестартом гонки в Спа
Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон выложил видеоролик бортовой камеры с его болида, на котором видно, как он едва не врезался в автомобиль «Хаас» Кевина Магнуссена по ходу гонки
Гран-при Бельгии в режиме движения под сейфти-каром.
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Видимо, что-то случилось...
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«Момент, когда Кевин Магнуссен протестировал мою реакцию на рестарте», — подписал видео Окон.
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