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30 августа 2017, 16:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Окон едва не врезался в Магнуссена перед рестартом гонки в Спа

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон выложил видеоролик бортовой камеры с его болида, на котором видно, как он едва не врезался в автомобиль «Хаас» Кевина Магнуссена по ходу гонки Гран-при Бельгии в режиме движения под сейфти-каром.

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер проехал круг почета перед стартом гонки Гран-при Бельгии. Увеличить
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© AP 2017

«Момент, когда Кевин Магнуссен протестировал мою реакцию на рестарте», — подписал видео Окон.
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