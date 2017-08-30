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30 августа 2017, 15:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Абитебуль: Проблемы «Рено» с надёжностью просто неприемлемы

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает неприемлемыми проблемы с надёжностью оборудования, которые испытывает французский производитель на данном этапе сезона.

Руководитель Рено <span class=error>Сириль</span> Абитебуль считает неприемлемыми проблемы с надёжностью оборудования которые испытывает французский производитель на данном этапе сезона. Увеличить
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«В принципе, нас больше не беспокоит скорость нашего автомобиля, нас очень беспокоят проблемы с надёжностью, которые ощутил Джолион Палмер с коробкой передач в субботу, а также различные наши клиенты с используемыми ими моторами.

Для меня это является проблемой. Это указывает на то, что программа “Рено” в целом остаётся довольно хрупкой. Решение проблем с надёжностью должно быть в приоритете.

Это неприемлемо, и это не те позиции, на которых мы хотим быть с точки зрения надёжности», — цитирует Абитебуля Autosport.
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