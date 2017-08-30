Абитебуль: Проблемы «Рено» с надёжностью просто неприемлемы

«В принципе, нас больше не беспокоит скорость нашего автомобиля, нас очень беспокоят проблемы с надёжностью, которые ощутил Джолион Палмер с коробкой передач в субботу, а также различные наши клиенты с используемыми ими моторами.



Для меня это является проблемой. Это указывает на то, что программа “Рено” в целом остаётся довольно хрупкой. Решение проблем с надёжностью должно быть в приоритете.



Это неприемлемо, и это не те позиции, на которых мы хотим быть с точки зрения надёжности», — цитирует Абитебуля Autosport.