Абитебуль: Проблемы «Рено» с надёжностью просто неприемлемы
Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль считает неприемлемыми проблемы с надёжностью оборудования, которые испытывает французский производитель на данном этапе сезона.
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«В принципе, нас больше не беспокоит скорость нашего автомобиля, нас очень беспокоят проблемы с надёжностью, которые ощутил Джолион Палмер с коробкой передач в субботу, а также различные наши клиенты с используемыми ими моторами.
Для меня это является проблемой. Это указывает на то, что программа “Рено” в целом остаётся довольно хрупкой. Решение проблем с надёжностью должно быть в приоритете.
Это неприемлемо, и это не те позиции, на которых мы хотим быть с точки зрения надёжности», — цитирует Абитебуля Autosport.
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