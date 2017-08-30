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https://sport.mail.ru/news/formula1/30842539/
30 августа 2017, 13:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Макларен» всё ближе к отказу от моторов «Хонда»

«Макларен» всё ближе к прекращению партнёрства с японским производителем «Хонда», который обеспечивает британскую команду моторами.

<span class=error>Макларен</span> всё ближе к прекращению партнёрства с японским производителем <span class=error>Хонда</span> который обеспечивает британскую команду моторами. Увеличить
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Проблемы «Хонды» с развитием силовой установки привели к тому, что руководство Макларена потеряло терпение.

Как сообщает Autosport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, самым простым способом для «Макларена» расстаться с «Хондой» было бы убедить японского производителя стать партнёром «Торо Россо». Тогда «Макларен» мог бы перейти на двигатели «Рено», ныне поставляющего силовые установки «Торо Россо». Для итальянской команды партнёрство с «Хондой» означало бы и финансовую поддержку от японского производителя, которая важна для её жизнеспособности. Следует отметить, что ранее «Хонда» и «Торо Россо» вели переговоры, однако так и не пришли к соглашению.

Однако «Хонда» не горит желанием разрывать партнёрство с «Маклареном» и связываться с «Торо Россо», что завело стороны в тупик.

Также источники сообщают, что у «Торо Россо» крайний срок принятия решения о поставщике моторов на следующий сезон приходится на Гран-при Италии.
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