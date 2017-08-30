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30 августа 2017, 12:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лоу: «Уильямс» внесёт существенные изменения в машину на 2018 год

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу сообщил, что британская команда внесёт существенные изменения в ключевые области болида на 2018 год.

«Мы внесём некоторые существенные изменения. Мы будем делать много разных вещей. Будет немало областей, в которых мы изменим нашу философию.

Нам нужно совершенствоваться во всех областях, таков характер конкуренции… У нас есть определённое количество ресурсов, и наша работа — делать всё возможное с этими ресурсами. Речь идёт об эффективности. Мы можем быть намного эффективней, чем сейчас. Достижение большего успеха будет привлекать больше ресурсов. Это формула развития в Гран-при», — цитирует Лоу Motorssport.
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