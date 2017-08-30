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30 августа 2017, 11:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен — о возможности перехода в «Феррари»: Нет закрытых дверей

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее объявление «Феррари» о продлении контракта с Себастьяном Феттелем до 2020 года.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее объявление <span class=error>Феррари</span> о продлении контракта с Себастьяном <span class=error>Феттелем</span> до 2020 года. Увеличить
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В этом году слухи связывали голландца с возможным переходом в «Скудерию», однако этого точно не произойдёт в следующем году, поскольку ранее «Феррари» продлила контракт с Кими Райкконеном на 2018 год.

«Нет закрытых дверей. Я ещё не думал об этом. Честно говоря, неважно, кто находится рядом со мной в любой команде. Но я пока об этом не думаю.

Когда мне задают вопрос о «Феррари», то я чувствую, что интерес больше исходит от фанатов или СМИ, но не от «Феррари», — цитирует Ферстаппена ESPN.
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