Спорный момент: кто виноват в авариях Окона с Пересом?

Первое столкновение Переса и Окона

Виталий Крысанов: Предлагаю обсудить, зачем Окон подставлялся под серьёзную аварию. Перес боролся с Хюлькенбергом на спуске. Вправо он смещался именно от него. Окон не мог не понимать, что Чеко его не видит, но полез в калитку.



Иван Матушкин: Подожди, там же было то же самое, что и во втором их столкновении: Эстебан обгонял по свободной траектории, а когда он уже почти всю машину протиснул, Перес просто сместился в его сторону.

Чеко сам занял позицию ни два, ни полтора, и подставлялся под аварию либо с одним, либо с другим. Плюс явно терял темп из-за плохой траектории. Окон же гнал по чистой траектории, пока Чеко в него не приехал.

В. К.: Нет! На старте всегда так: у кого-то лучше разгон, у кого-то — траектория. То, что сделал Окон, на дороге называется «подстава».



И. К.: При чём тут дорога? Ты же бокс с дракой пятиклассников не сравниваешь? В гонках другие правила. Окон видел просвет шириной больше болида, видел, что его темп выше, и пошёл на обгон. А вот то, что его напарник стал метаться из стороны в сторону, не его вина.

Ещё раз: в гоночной аварии виноват тот, кто меняет траекторию. И её менял Перес. Окону, выходит, надо было ударить по тормозам и прогуляться, пока Перес и Халк выясняют отношения?



В. К.: Надо было не лезть в калитку, которая (Чеко не мог видеть Эстебана) совершенно точно закроется. Здравый смысл приветствуется и на дороге, и в гонках. Ты можешь быть сколько угодно прав, если в тебя на перекрёстке приедет тот, кто проехал на красный. Но ты же пропустишь его, верно? Или поедешь под удар с мыслью «я прав»?



Окон видел ситуацию. Если у тебя есть выбор — ехать под удар, потому что ты прав, или затормозить и избежать столкновения — ты поедешь под удар? Здесь речь о здравом смысле. Если Эстебан действительно не понимал, что его нырок под соперника, который его не видит, может привести к крупной аварии, я не знаю, что он делает в Ф-1. Перес не видел. Окон видел. Вот в чём соль.



И. К.: Нельзя быть уверенным на 100%, что Перес не видел. Я бы усомнился, учитывая, что чуть позже он явно всё видел и сделал то же самое. Но если он едет по широкому участку и смотрит только в одну сторону, это проблема исключительно Переса. Он, в общем-то, сам свою вину признал и извинился.

Второе столкновение Переса и Окона

В. К.: Ко второму эпизоду? Вот здесь Перес уже смещался в сторону Окона, закрывая ему дорогу. У Эстебана был выбор — поднять ногу с педали или идти на контакт. Разумеется, он выбрал второе. Так что в столкновении вина 50/50, оба могли избежать. Чеко мог оставить больше места, Эстебан мог не доводить до удара.



Но вот приём Переса, который привёл к этой ситуации, был скорее запрещённым. За блокировку я бы выписал ему пять секунд. По столкновению — всё-таки Чеко смещался не в машину соперника, а в зону, куда эта машина едет. Непосредственно до контакта довёл Окон.

И. К.: По-моему, когда Чеко начал смещаться, Окон уже протиснул нос болида — соответственно, Перес уже въезжал в его машину. Конечно, Окон мог поднять ногу с педали и спокойно поехать дальше. Но для этого надо быть, не знаю, Райкконеном или Боттасом, готовым уступать напарнику раз за разом. На деле же Эстебан был быстрее и проводил абсолютно нормальный обгон по свободной траектории. Вот если бы Перес сместился чуть раньше, закрыв калитку перед носом Окона — другое дело.

По-моему, всё очевидно: Перес хамским поведением хотел показать, что он — первый парень на деревне. Эстебан же не уступал. К тому же, команда подставила его, проведя Пересу пит-стоп раньше и выведя его вперёд, хотя до этого Окон опережал мексиканца. Место для машины было — Окон туда рванул. Это рискованно, но по правилам. Так, в общем-то, и обгоняют.



В. К.: Он в лучшем случае сантиметров на 20 поравнялся. 20 сантиметров — это блокировка. С контактом или нет — решает тот, кто сзади.

Штраф Райкконена

В. К.: Райкконен проехал участок с двойными жёлтыми на полном газу. 10 секунд за такую невнимательность — справедливо. Несколько секунд он и так бы потерял, просто подняв ногу с педали в этом месте. Так что 10 секунд — минимальное наказание.

И. К.: Я вот с 10 секундами Райкконену бы согласился. Но «стоп-энд-гоу» — это перебор. Он в итоге около 30 потерял на всём этом. А это уже далеко не минимальное наказание. Плюс ещё выписали три штрафных балла. Понятно, что лететь под жёлтыми флагами очень опасно, но можно ли это считать максимальным нарушением? Сомнительно.



В. К.: «Стоп-энд-гоу» — да, что-то многовато. С другой стороны, а если бы маршалы вышли в этот момент на трассу?



И. К.: Кими пояснил свои действия тем, что Ферстаппен стоял достаточно далеко от трассы. Маршалам там делать было нечего. Не думаю, что он прав, но наказание велико. Хотя регламент и не позволял стюардам другого. Так что тут скорее к регламенту вопрос.

Штраф Переса и отсутствие штрафа Алонсо

В. К.: Эпизоды Перес — Грожан и Алонсо — Палмер. В первом случае не знаю, с чем можно спорить: хоть Чеко и опередил соперника на трассе, в поворот он не попал, а значит, воспользовался помощью обочины при обгоне. Пять секунд, как ни крути. Алонсо с Палмером боролись жёстко, но в пределах правил — до последнего поворота, где Фернандо выдавил Джолиона с трассы. Тоже пять секунд, вообще-то.