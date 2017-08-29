Мик Шумахер: Ф-1 — моя цель, но мне ещё нужно поработать над собой
18-летний немецкий гонщик Мик Шумахер сказал, что не торопится с переходом в Формулу-1, хоть это и является его целью.
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«Конечно, Формула-1 — это моя цель. Но сначала я хочу стать совершенным пилотом. Я хочу продолжить работу над собой, углубить свои знания как гонщик и как член команды», — цитирует Шумахера немецкое издание Bild.
Немецкий гонщик планирует ещё два года провести в Формуле-3, а затем два сезона в Формуле-2, прежде чем перейти в главную гоночную серию.
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