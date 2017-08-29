«“Хонда” обвиняет Алонсо, что он сдался». СМИ — о Гран-при Бельгии
Успех Льюиса — уверенная победа или сражение равных, почему ломается машина Ферстаппена, в какую команду уйти Алонсо? Отвечают западные СМИ.
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«Такие поражения обнадёживают»
За счёт пятой победы в сезоне Льюис Хэмилтон сократил отставание от Себастьяна Феттеля до семи очков, и если в следующей гонке — домашнем для «Феррари»
«После гонки в Спа “Мерседес” доказал, что в превосходной форме, чтобы бороться за титул, — отмечает обозреватель The Guardian Жиль Ричардс. — На первом круге Хэмилтон отбился от Феттеля перед “Ле Комб” как по учебникам, а после рестарта и вовсе ехал в своей собственной лиге. Он признал, что ему повезло ошибиться с режимом мотора перед заключительным поворотом,
«Несмотря на то что на “ультрасофте” у Феттеля было некоторое преимущество, у “Феррари” в целом не хватило темпа, чтобы стать для Хэмилтона проблемой, — считает портал PlanetF1. — Мотор W08 при максимальных настройках позволяет “Мерседесу” оставаться фаворитом — как на скоростных трассах, так и в квалификациях. И в Монце на этой неделе “Феррари”, кажется, нечем будет ответить».
Впрочем, не все считают, что преимущество «Мерседеса» в Бельгии было очевидным. Так, Льюис Хэмилтон заявил, что быстрейший автомобиль сейчас у «Феррари», о чём сообщает Sky Sports. «Британец уверен, что залогом победы стала
В итальянской La Gazzetta dello Sport материал о
«Сможет ли команда им доверять?»
Самым громким событием
«Спа получилось хуже, чем Баку. В это воскресенье “розовые пантеры” столкнулись не раз, а два, — пишет главный редактор портала Motorsport Чарльз Брэдли. — Ещё хуже то, что контакт произошёл на огромной скорости. Я стоял у старого
«В случае развития конфликта Серхио Переса и Эстебана Окона «Форс Индия» может отстранить
«Команда идёт на четвёртом месте Кубка конструкторов и крепка как никогда, чего не скажешь про отношения между её двумя молодыми пилотами, — отмечает Ричард Роуз на сайте PlanetF1. — На протяжении всего сезона Окон выступает с Пересом на равных и бросает ему вызов. Напряжение между ними растёт с каждой гонкой, даже в этот раз ещё до нашумевшего столкновения перед «Красной водой» Окон спрашивал по радио о тактике напарника, подозревая, что тому подготовили более предпочтительную стратегию. Теперь «Форс Индия» пообещала взять гонщиков под свой контроль».
«К слову, наиболее удивительным в этой ситуации выглядит молчание стюардов, — добавляет журналист. — После расследования инцидента они не выписали штрафов. В то же время Райкконен получил 10-секундный штраф за то, что недостаточно замедлился под жёлтыми флагами. Это очередной пример непоследовательности в решениях комиссаров».
«Три сезона разочарований»
Для «Макларена»
«“Хонда” обвиняет Алонсо в том, что он сдался» — под таким заголовком на страницах The Scotland выступил Филип Данкан. «По ходу гонки в радиообмене с командой Алонсо назвал темп машины постыдным и сошёл на 27-м круге
«После выдающегося старта Фернандо столкнулся с трудной гонкой, — цитирует руководителя “Хонды” Юсуке Хасегаву британская The Daily Mail. — Он передал по радио, что с машиной проблемы, и хотя в наших данных их было не видно, мы в мерах предосторожности решили остановить машину».
«В этом году Фернандо очень критичен по отношению к “Хонде” и заявил, что если бы у “Макларена” был более мощный мотор, команда завоевала бы в Спа первый ряд стартового поля, — продолжает Данкан. — После трёх сезонов разочарований отношения “Макларена” и “Хонды” достигли критической точки. Уокинг уже инициировал переговоры с “Рено” о поставке моторов в 2018-м. В то же время “Уильямс” стал неожиданным претендентом на контракт с Фернандо, а сам он не спешит с принятием решения о продолжении карьеры».
«Настроение Алонсо вряд ли улучшится к предстоящему
«Идеальная команда для Алонсо»
«Алонсо — ключевой пилот на рынке, но в последние месяцы количество его вариантов резко сократилось, — отмечает журналист NBC Sports Люк Смит. — Неплохой старт Валттери Боттаса, похоже, позволит ему продлить контракт с “Мерседесом”, в то время как “Феррари” уже объявила, что сохранит обоих пилотов на следующий сезон. “Рено”
По ходу бельгийского
«Поэтому выбирать двукратному чемпиону приходилось из двух вариантов: остаться в “Макларене” или уйти. И можно представить, что его ждёт, если он останется в “Макларене”, — пишет он. — Но теперь в игру вступил “Уильямс”. Команда катится вниз, она бесконечно далека от четвёртого места в Кубке конструкторов. Ей нужен новый старт. Дуэт опытного Фелипе Массы и новичка Лэнса Стролла — слабоватое послание миру. Исходя из того, что титульным спонсором команды является алкогольная компания, все пилоты моложе 25 лет исключаются. В то же время Алонсо стал бы идеальным проводником бренда, он смог бы поставить на ноги “Уильямс”. Испанец — это лучшая помощь инженерам, которую только можно представить. Мы слышали, что отец Стролла Лоуренс поддерживает сделку с Алонсо. Есть только одна проблема — у них хороший мотор, но нет убедительного шасси».
В конце статьи Шмидт цитирует операционного директора «Форс Индия» Отмара Сафнауэра: «Почему бы ему не прийти к нам? “Форс Индия” — идеальная команда для Алонсо».
«Если это продолжится, Макс недолго пробудет в “Ред Булл”»
В минувший
Телеканал Ziggo Sport спросил у Йоса Ферстаппена, рассматривается ли сейчас вариант ухода из «Ред Булл». «Я думаю, сейчас неправильный момент задавать этот вопрос, и нам самим есть что спросить, — сказал он. — Макс очень разочарован. Трудно сохранять мотивацию, когда происходят такие вещи. Он был хорош в квалификации, на полсекунды быстрее напарника, совсем близко к “Феррари”. И после семи кругов он опять выбывает из гонки. Такого больше не должно быть, это определённо не
«В 10 последних гонках Макс не финишировал шесть раз. В интервью журналистам гонщик саркастично сравнивает себя с Алонсо, чья машина тоже испытывает проблемы с надёжностью, — пишет корреспондент Associated Press Джером Пюгмир. — В грядущие выходные состоится
«Пусть это и не очень утешает, но Ален Прост, советник и амбассадор “Рено”, лично извинился перед Максом Ферстаппеном за отказ двигателя на его “Ред Булл”», — передаёт журналист французского портала F1i Филлип ван Остен. «Не во всех сходах Макса наша вина, но нашей было больше, — сказал четырёхкратный чемпион мира в эфире Canal+. — Я лично от имени “Рено” извиняюсь перед ним и его командой. И у нас, и у тех команд, которым мы поставляем компоненты, возникают ситуации, когда у одного гонщика чаще ломается техника, чем у другого. Макс очень нетерпелив, он очень талантлив и хочет сражаться впереди, так что с подобными вещами нелегко справиться. Но эта ситуация вновь доказывает, что в первую очередь нам нужно сосредоточиться не на скорости, а на надёжности».
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