«Мерседес» сможет использовать последние моторы с более высоким расходом масла

Ранее немецкая конюшня ввела в эксплуатацию четвёртые и последние разрешённые на сезон моторы, что позволит использовать их на более высоком уровне сжигания масла.



В июле ФИА выпустила техническую директиву, в которой сообщалось, что для моторов, которые будут введены в эксплуатацию на Гран-при Монцы и позже, уровень потребления масла будет ограничен 0,9 литра на 100 км.



Однако возникла некоторая путаница относительно того, должны ли клиентские двигатели соответствовать тем же лимитам, что и оборудование заводских команд. ФИА прояснила ситуацию, подтвердив, что для последних моторов «Мерседеса» предусмотрен лимит 1,2 литра на 100 км, однако для всех клиентских моторов, которые будут введены в эксплуатацию на Гран-при Монцы и позже, предел составит 0,9 литра на 100 км.