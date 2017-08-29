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29 августа 2017, 12:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» сможет использовать последние моторы с более высоким расходом масла

«Мерседесу» разрешат использовать двигатели, введённые в эксплуатацию на Гран-при Бельгии, с лимитом потребления масла в 1,2 литра на 100 км.

Мерседесу разрешат использовать двигатели введённые в эксплуатацию на <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии с лимитом потребления масла в 12 литра на 100 км. Увеличить
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Ранее немецкая конюшня ввела в эксплуатацию четвёртые и последние разрешённые на сезон моторы, что позволит использовать их на более высоком уровне сжигания масла.

В июле ФИА выпустила техническую директиву, в которой сообщалось, что для моторов, которые будут введены в эксплуатацию на Гран-при Монцы и позже, уровень потребления масла будет ограничен 0,9 литра на 100 км.

Однако возникла некоторая путаница относительно того, должны ли клиентские двигатели соответствовать тем же лимитам, что и оборудование заводских команд. ФИА прояснила ситуацию, подтвердив, что для последних моторов «Мерседеса» предусмотрен лимит 1,2 литра на 100 км, однако для всех клиентских моторов, которые будут введены в эксплуатацию на Гран-при Монцы и позже, предел составит 0,9 литра на 100 км.
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