На Гран-при Бельгии был установлен рекорд посещаемости

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За три дня автодром посетили 265 тыс. болельщиков, 112 тыс. из них пришли на трассу в день гонки.

Промоутер этапа Андре Маэс вследствие этого успеха намерен увеличить вместимость трибун на 15—20 тыс. человек, сообщает Motorsport-Total.