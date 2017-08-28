На Гран-при Бельгии был установлен рекорд посещаемости
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Гран-при Бельгии — 2017 был установлен рекорд посещаемости трассы «Спа-Франкоршам».
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© AP 2017
За три дня автодром посетили 265 тыс. болельщиков, 112 тыс. из них пришли на трассу в день гонки.
Промоутер этапа Андре Маэс вследствие этого успеха намерен увеличить вместимость трибун на 15—20 тыс. человек, сообщает
Высокую посещаемость
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