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28 августа 2017, 23:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

На Гран-при Бельгии был установлен рекорд посещаемости

На Гран-при Бельгии — 2017 был установлен рекорд посещаемости трассы «Спа-Франкоршам».

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер проехал круг почета перед стартом гонки Гран-при Бельгии. Увеличить
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© AP 2017

За три дня автодром посетили 265 тыс. болельщиков, 112 тыс. из них пришли на трассу в день гонки.

Промоутер этапа Андре Маэс вследствие этого успеха намерен увеличить вместимость трибун на 15—20 тыс. человек, сообщает Motorsport-Total.

Высокую посещаемость Гран-при Бельгии связывают с популярностью пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который родился недалеко от трассы. На Гран-при приехало 80 тыс. соотечественников Ферстаппена из Нидерландов.
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