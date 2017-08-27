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27 августа 2017, 20:38 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Торо Россо» Квят считает, что добился максимума на Гран-при Бельгии

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что, учитывая то, как складывался для него уик-энд на Гран-при Бельгии, он добился максимального результата, сообщает motorsport.com.

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© AP 2017

На машине Квята на протяжении всего уик-энда возникали технические проблемы. В субботу в квалификации он показал 17-й результат, однако был оштрафован на 20 позиций из-за замены двигателя. В воскресенье россиянин занял в гонке 12-е место.

«Важно, что мы разобрались с техническими проблемами и финишировали. Нам даже удалось побороться. У нас были хорошие первые круги, отличные сражения потом, хорошая работа с резиной и так далее. По ходу гонки все становилось лучше и лучше. Жаль, что нам не хватило времени на трассе в этот уик-энд, — сказал Квят, отметив, что, если учесть все сложности, в воскресенье он добился максимума. — Я думаю, учитывая все обстоятельства, так можно сказать».

«Сегодня вообще первый раз, когда у меня была возможность поездить по трассе и почувствовать машину. Порой у меня было ощущение, что если бы мы стартовали чуть повыше, все могло бы сложиться фантастически», — добавил россиянин.
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