Пилот «Торо Россо» Квят считает, что добился максимума на Гран-при Бельгии

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На машине Квята на протяжении всего уик-энда возникали технические проблемы. В субботу в квалификации он показал 17-й результат, однако был оштрафован на 20 позиций из-за замены двигателя. В воскресенье россиянин занял в гонке 12-е место.

«Важно, что мы разобрались с техническими проблемами и финишировали. Нам даже удалось побороться. У нас были хорошие первые круги, отличные сражения потом, хорошая работа с резиной и так далее. По ходу гонки все становилось лучше и лучше. Жаль, что нам не хватило времени на трассе в этот уик-энд, — сказал Квят, отметив, что, если учесть все сложности, в воскресенье он добился максимума. — Я думаю, учитывая все обстоятельства, так можно сказать».

«Сегодня вообще первый раз, когда у меня была возможность поездить по трассе и почувствовать машину. Порой у меня было ощущение, что если бы мы стартовали чуть повыше, все могло бы сложиться фантастически», — добавил россиянин.