Пилот «Торо Россо» Квят считает, что добился максимума на Гран-при Бельгии
Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что, учитывая то, как складывался для него
уик-энд на Гран-при Бельгии, он добился максимального результата, сообщает motorsport.com.
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На машине Квята на протяжении всего
«Важно, что мы разобрались с техническими проблемами и финишировали. Нам даже удалось побороться. У нас были хорошие первые круги, отличные сражения потом, хорошая работа с резиной и так далее. По ходу гонки все становилось лучше и лучше. Жаль, что нам не хватило времени на трассе в этот
«Сегодня вообще первый раз, когда у меня была возможность поездить по трассе и почувствовать машину. Порой у меня было ощущение, что если бы мы стартовали чуть повыше, все могло бы сложиться фантастически», — добавил россиянин.
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