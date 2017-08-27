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27 августа 2017, 18:36 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Себастьян Феттель: Хэмилтон не дрогнул

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен гонкой «Гран-при Бельгии».

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> остался доволен гонкой Гран-при Бельгии. Увеличить
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Немец стал вторым, уступив Льюису Хэмилтону на «Мерседесе».

— Мы были близки с Хэмилтоном на протяжении всей гонки, но мне не удалось опередить его, — цитирует F1i Феттеля. — Льюис не дрогнул и после рестарта, когда ушла машина безопасности. В гонке чувствовал себя уверенно. Мы хорошо провели ее.
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