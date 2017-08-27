Себастьян Феттель: Хэмилтон не дрогнул
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель остался доволен гонкой «Гран-при Бельгии».
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Немец стал вторым, уступив Льюису Хэмилтону на «Мерседесе».
— Мы были близки с Хэмилтоном на протяжении всей гонки, но мне не удалось опередить его, — цитирует F1i Феттеля. — Льюис не дрогнул и после рестарта, когда ушла машина безопасности. В гонке чувствовал себя уверенно. Мы хорошо провели ее.
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