Себастьян Феттель: Хэмилтон не дрогнул

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Немец стал вторым, уступив Льюису Хэмилтону на «Мерседесе».

— Мы были близки с Хэмилтоном на протяжении всей гонки, но мне не удалось опередить его, — цитирует F1i Феттеля. — Льюис не дрогнул и после рестарта, когда ушла машина безопасности. В гонке чувствовал себя уверенно. Мы хорошо провели ее.