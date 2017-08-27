Разборки в «Форс Индии» и бессилие Квятя
Первую после длинного летнего перерыва гонку выиграл Льюис Хэмилтон.
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Видимо, что-то случилось...
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Для Хэмилтона гонка в Спа стала 200-й в карьере в «Формуле-1». И весь
В квалификации Льюис продемонстрировал все скрытые возможности «Мерседеса» и оставил позади всех конкурентов. Для него этот поул стал 68-м в карьере, и по этому показателю Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Еще одна выигранная квалификация, и британец станет абсолютным лидером за всю историю. Как говорил в свое время Красный Барон: «Рекорды устанавливаются, чтобы их
В гонке Хэмилтон не дал своему единственному конкуренту Себастьяну Феттелю из «Феррари» ни малейшего шанса на победу, несмотря на то, что по ходу «Гран-при Бельгии» выезд машины безопасности мог внести серьезные коррективы. «Спасибо команде за фантастическую работу. Себастьян отлично боролся, но мы были сильнее», — сказал Льюис после финиша. Феттель, в свою очередь, признался, что ждал хотя бы малейшей ошибки от лидера, но так и не дождался.
Теперь Феттеля и Хэмилтона в борьбе за титул разделяет всего семь очков — разница между первым и вторым местом в гонке.
РОЗОВЫЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
Безупречное пилотирование в исполнении Хэмилтона и Феттеля, конечно, внушает уважение. Но гораздо интереснее смотреть на более жесткую и бескомпромиссную борьбу. Если, конечно, эта борьба проходит хотя бы в
В Спа Серхио Перес и Себастьян Окон жесточайшим образом сошлись дважды. На первом же круге мексиканец закрыл перед французом «калитку» и практически отправил того в стену. Но удар пришелся по касательной, и Окон остался в гонке. А на 30-м круге подобное столкновение привело к проколу на машине Переса, в результате чего задняя правая покрышка покатилась в сторону защитной сетки.
Удивительно, что и на трех колесах Серхио пилотировал достаточно агрессивно и не всех пускал вперед. Так, Даниил Квят не смог его пройти до того, как на информационных табло зажглось сообщение о машине безопасности. Перес в итоге гонку не закончил — в «Форс Индии» предпочли за пару кругов до финиша позвать мексиканца в боксы, чтобы к следующей гонке без штрафа сменить коробку передач. А Окон стал девятым, приблизившись к напарнику в чемпионате пилотов.
В «розовой команде» практически не реагируют на происходящее, хотя начались эти «бои без правил» еще на «Гран-при Азербайджана». В соцсетях уже шутят, что французу придется несладко, так как к разборкам подключились бароны мексиканских наркокартелей. Интересно, что будет через неделю в Монце?
ШТРАФ ДЛЯ РАЙККОНЕНА, РЕСТАРТ ДЛЯ РИККЬЯРДО
Гонщики «Форс Индии» старались изо всех сил, чтобы внести бойцовский колорит в «Гран-при Бельгии». Видимо, утром посмотрели «Иллюзию обмана» в исполнении Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Но были в бельгийской гонке и другие заметные персонажи.
Например, Дэн Риккьярдо. Он вновь проиграл в квалификации своему напарнику по «Ред Буллу» Максу Ферстаппену, и вновь в гонке был безупречен. Риккьярдо выбрал самую агрессивную тактику по шинам, использовав только ультрасофт и суперсофт, а своего шанса дождался во время рестарта. Австралиец провел великолепный двойной обгон, опередив Кими Райкконена из «Феррари» и Вальттери Боттаса из «Мерседеса», и до самого финиша не дал соперникам возможности побороться за третье место.
А вот Ферстаппену вновь не повезло. Оранжевые трибуны громко поддерживали его весь уикенд. Перед стартом «Гран-при Бельгии» в Спа были даже дымовые шашки оранжевого цвета, что более характерно для футбола. Но на девятом круге это бурлившее оранжевое море затихло: двигатель «Рено» на машине Макса потерял мощность, и голландский гонщик вынужден был остановить болид.
Кстати, именно
Боттас провел невыразительную гонку и после пятого места вместо третьего, которое было почти в кармане, практически потерял шансы на борьбу за чемпионство. Хотя всерьез в качестве претендента на титул его вряд ли
Фернандо Алонсо, который показал в квалификации 10-й результат с криками «Нет мощности!», гонку в Спа не закончил, хотя после старта был даже седьмым. Но «Хонда» в очередной раз подвела и испанца, и «Макларен». А вот бразилец Фелипе Масса из «Уильямс», стартовавший только 16-м, финишировал восьмым и с полным правом может считаться главным героем Спа.
Даниил Квят до финиша доехал, но только 12-м. Российский пилот «Торо Россо»
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