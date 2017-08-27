Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30811057/
27 августа 2017, 18:28 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Разборки в «Форс Индии» и бессилие Квятя

Первую после длинного летнего перерыва гонку выиграл Льюис Хэмилтон.

Первую после длинного летнего перерыва гонку выиграл <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Для Хэмилтона гонка в Спа стала 200-й в карьере в «Формуле-1». И весь уик-энд он провел безупречно. Лидер «Мерседеса», который намерен продлить контракт со своей нынешней командой еще на три года, приехал в Бельгию предельно сконцентрированным. В прошлом году именно расслабленность после каникул в итоге стоила ему титула в борьбе с напарником Нико Росбергом.

В квалификации Льюис продемонстрировал все скрытые возможности «Мерседеса» и оставил позади всех конкурентов. Для него этот поул стал 68-м в карьере, и по этому показателю Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Еще одна выигранная квалификация, и британец станет абсолютным лидером за всю историю. Как говорил в свое время Красный Барон: «Рекорды устанавливаются, чтобы их кто-то побил. Вечных рекордов не бывает».

В гонке Хэмилтон не дал своему единственному конкуренту Себастьяну Феттелю из «Феррари» ни малейшего шанса на победу, несмотря на то, что по ходу «Гран-при Бельгии» выезд машины безопасности мог внести серьезные коррективы. «Спасибо команде за фантастическую работу. Себастьян отлично боролся, но мы были сильнее», — сказал Льюис после финиша. Феттель, в свою очередь, признался, что ждал хотя бы малейшей ошибки от лидера, но так и не дождался.

Теперь Феттеля и Хэмилтона в борьбе за титул разделяет всего семь очков — разница между первым и вторым местом в гонке.

РОЗОВЫЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Безупречное пилотирование в исполнении Хэмилтона и Феттеля, конечно, внушает уважение. Но гораздо интереснее смотреть на более жесткую и бескомпромиссную борьбу. Если, конечно, эта борьба проходит хотя бы в каких-то рамках приличий. Пилоты «Форс Индии» ведут такую борьбу, что в разные стороны летят антикрылья, покрышки и мелкие обломки болидов.

В Спа Серхио Перес и Себастьян Окон жесточайшим образом сошлись дважды. На первом же круге мексиканец закрыл перед французом «калитку» и практически отправил того в стену. Но удар пришелся по касательной, и Окон остался в гонке. А на 30-м круге подобное столкновение привело к проколу на машине Переса, в результате чего задняя правая покрышка покатилась в сторону защитной сетки.

Удивительно, что и на трех колесах Серхио пилотировал достаточно агрессивно и не всех пускал вперед. Так, Даниил Квят не смог его пройти до того, как на информационных табло зажглось сообщение о машине безопасности. Перес в итоге гонку не закончил — в «Форс Индии» предпочли за пару кругов до финиша позвать мексиканца в боксы, чтобы к следующей гонке без штрафа сменить коробку передач. А Окон стал девятым, приблизившись к напарнику в чемпионате пилотов.

В «розовой команде» практически не реагируют на происходящее, хотя начались эти «бои без правил» еще на «Гран-при Азербайджана». В соцсетях уже шутят, что французу придется несладко, так как к разборкам подключились бароны мексиканских наркокартелей. Интересно, что будет через неделю в Монце?

ШТРАФ ДЛЯ РАЙККОНЕНА, РЕСТАРТ ДЛЯ РИККЬЯРДО

Гонщики «Форс Индии» старались изо всех сил, чтобы внести бойцовский колорит в «Гран-при Бельгии». Видимо, утром посмотрели «Иллюзию обмана» в исполнении Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Но были в бельгийской гонке и другие заметные персонажи.

Например, Дэн Риккьярдо. Он вновь проиграл в квалификации своему напарнику по «Ред Буллу» Максу Ферстаппену, и вновь в гонке был безупречен. Риккьярдо выбрал самую агрессивную тактику по шинам, использовав только ультрасофт и суперсофт, а своего шанса дождался во время рестарта. Австралиец провел великолепный двойной обгон, опередив Кими Райкконена из «Феррари» и Вальттери Боттаса из «Мерседеса», и до самого финиша не дал соперникам возможности побороться за третье место.

А вот Ферстаппену вновь не повезло. Оранжевые трибуны громко поддерживали его весь уикенд. Перед стартом «Гран-при Бельгии» в Спа были даже дымовые шашки оранжевого цвета, что более характерно для футбола. Но на девятом круге это бурлившее оранжевое море затихло: двигатель «Рено» на машине Макса потерял мощность, и голландский гонщик вынужден был остановить болид.

Кстати, именно из-за остановки Ферстаппена пострадал Райкконен. Финн не убрал ногу с педали газа под двойными желтыми флагами, а судьи не стали его жалеть, наказав 10-секундным «stop&go». Кими в своей манере по радио отреагировал на это очень жестко, но повторы показали, что он действительно нарушил правила.

Боттас провел невыразительную гонку и после пятого места вместо третьего, которое было почти в кармане, практически потерял шансы на борьбу за чемпионство. Хотя всерьез в качестве претендента на титул его вряд ли кто-то рассматривал.

Фернандо Алонсо, который показал в квалификации 10-й результат с криками «Нет мощности!», гонку в Спа не закончил, хотя после старта был даже седьмым. Но «Хонда» в очередной раз подвела и испанца, и «Макларен». А вот бразилец Фелипе Масса из «Уильямс», стартовавший только 16-м, финишировал восьмым и с полным правом может считаться главным героем Спа.

Даниил Квят до финиша доехал, но только 12-м. Российский пилот «Торо Россо» из-за проблем с силовой установкой «Рено» стартовал 19-м и по сути не мог всерьез бороться за десятку. Вновь «пустая» в плане очков гонка для Квята, который перед началом уик-энда выразил уверенность в том, что останется в «Торо Россо» и на следующий сезон. Его напарник Карлос Сайнс финишировал десятым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"