Разборки в «Форс Индии» и бессилие Квятя

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Для Хэмилтона гонка в Спа стала 200-й в карьере в «Формуле-1». И весь уик-энд он провел безупречно. Лидер «Мерседеса», который намерен продлить контракт со своей нынешней командой еще на три года, приехал в Бельгию предельно сконцентрированным. В прошлом году именно расслабленность после каникул в итоге стоила ему титула в борьбе с напарником Нико Росбергом.

В квалификации Льюис продемонстрировал все скрытые возможности «Мерседеса» и оставил позади всех конкурентов. Для него этот поул стал 68-м в карьере, и по этому показателю Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером. Еще одна выигранная квалификация, и британец станет абсолютным лидером за всю историю. Как говорил в свое время Красный Барон: «Рекорды устанавливаются, чтобы их кто-то побил. Вечных рекордов не бывает».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="nl" dir="ltr">? LAP 44/44 ?<br><br>TOP 10 <br>HAM<br>VET<br>RIC<br>RAI<br>BOT<br>HUL<br>GRO<br>MAS<br>OCO<br>SAI<br><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/BelgianGP?src=hash">#BelgianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/VXdDsVI4Os">pic.twitter.com/VXdDsVI4Os</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/901799104229015552">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В гонке Хэмилтон не дал своему единственному конкуренту Себастьяну Феттелю из «Феррари» ни малейшего шанса на победу, несмотря на то, что по ходу «Гран-при Бельгии» выезд машины безопасности мог внести серьезные коррективы. «Спасибо команде за фантастическую работу. Себастьян отлично боролся, но мы были сильнее», — сказал Льюис после финиша. Феттель, в свою очередь, признался, что ждал хотя бы малейшей ошибки от лидера, но так и не дождался.

Теперь Феттеля и Хэмилтона в борьбе за титул разделяет всего семь очков — разница между первым и вторым местом в гонке.

РОЗОВЫЕ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Безупречное пилотирование в исполнении Хэмилтона и Феттеля, конечно, внушает уважение. Но гораздо интереснее смотреть на более жесткую и бескомпромиссную борьбу. Если, конечно, эта борьба проходит хотя бы в каких-то рамках приличий. Пилоты «Форс Индии» ведут такую борьбу, что в разные стороны летят антикрылья, покрышки и мелкие обломки болидов.

В Спа Серхио Перес и Себастьян Окон жесточайшим образом сошлись дважды. На первом же круге мексиканец закрыл перед французом «калитку» и практически отправил того в стену. Но удар пришелся по касательной, и Окон остался в гонке. А на 30-м круге подобное столкновение привело к проколу на машине Переса, в результате чего задняя правая покрышка покатилась в сторону защитной сетки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LAP 30/44: SAFETY CAR <br><br>OCO and teammate PER collide ?<a href="https://twitter.com/hashtag/BelgianGP?src=hash">#BelgianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/St0SBMfuQ4">pic.twitter.com/St0SBMfuQ4</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/901791153531564034">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Удивительно, что и на трех колесах Серхио пилотировал достаточно агрессивно и не всех пускал вперед. Так, Даниил Квят не смог его пройти до того, как на информационных табло зажглось сообщение о машине безопасности. Перес в итоге гонку не закончил — в «Форс Индии» предпочли за пару кругов до финиша позвать мексиканца в боксы, чтобы к следующей гонке без штрафа сменить коробку передач. А Окон стал девятым, приблизившись к напарнику в чемпионате пилотов.

В «розовой команде» практически не реагируют на происходящее, хотя начались эти «бои без правил» еще на «Гран-при Азербайджана». В соцсетях уже шутят, что французу придется несладко, так как к разборкам подключились бароны мексиканских наркокартелей. Интересно, что будет через неделю в Монце?

ШТРАФ ДЛЯ РАЙККОНЕНА, РЕСТАРТ ДЛЯ РИККЬЯРДО

Гонщики «Форс Индии» старались изо всех сил, чтобы внести бойцовский колорит в «Гран-при Бельгии». Видимо, утром посмотрели «Иллюзию обмана» в исполнении Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Но были в бельгийской гонке и другие заметные персонажи.

Например, Дэн Риккьярдо. Он вновь проиграл в квалификации своему напарнику по «Ред Буллу» Максу Ферстаппену, и вновь в гонке был безупречен. Риккьярдо выбрал самую агрессивную тактику по шинам, использовав только ультрасофт и суперсофт, а своего шанса дождался во время рестарта. Австралиец провел великолепный двойной обгон, опередив Кими Райкконена из «Феррари» и Вальттери Боттаса из «Мерседеса», и до самого финиша не дал соперникам возможности побороться за третье место.

А вот Ферстаппену вновь не повезло. Оранжевые трибуны громко поддерживали его весь уикенд. Перед стартом «Гран-при Бельгии» в Спа были даже дымовые шашки оранжевого цвета, что более характерно для футбола. Но на девятом круге это бурлившее оранжевое море затихло: двигатель «Рено» на машине Макса потерял мощность, и голландский гонщик вынужден был остановить болид.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LAP 9/44: Heartbreak for <a href="https://twitter.com/Max33Verstappen">@Max33Verstappen</a>'s fans ?<br><br>The Dutchman has to retire after losing power... <a href="https://twitter.com/hashtag/BelgianGP?src=hash">#BelgianGP</a> ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash">#F1</a> <a href="https://t.co/W3YLUUYGO4">pic.twitter.com/W3YLUUYGO4</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/901781533148815362">27 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кстати, именно из-за остановки Ферстаппена пострадал Райкконен. Финн не убрал ногу с педали газа под двойными желтыми флагами, а судьи не стали его жалеть, наказав 10-секундным «stop&go». Кими в своей манере по радио отреагировал на это очень жестко, но повторы показали, что он действительно нарушил правила.

Боттас провел невыразительную гонку и после пятого места вместо третьего, которое было почти в кармане, практически потерял шансы на борьбу за чемпионство. Хотя всерьез в качестве претендента на титул его вряд ли кто-то рассматривал.

Фернандо Алонсо, который показал в квалификации 10-й результат с криками «Нет мощности!», гонку в Спа не закончил, хотя после старта был даже седьмым. Но «Хонда» в очередной раз подвела и испанца, и «Макларен». А вот бразилец Фелипе Масса из «Уильямс», стартовавший только 16-м, финишировал восьмым и с полным правом может считаться главным героем Спа.