Райкконен получил три штрафных балла после Гран-при Бельгии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это вторая часть наказания за то, что финн не снизил скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов во время эвакуации автомобиля «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Эти три первых балла Райкконена за календарный год.

По ходу гонки Райкконен получил от стюардов строгое наказание в виде 10-секундного «стоп-энд-гоу». Видеоповтор показал, что Кими действительно не поднимал ногу с педали газа в опасной зоне.