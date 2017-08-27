Райкконен получил три штрафных балла после Гран-при Бельгии
Гонщик «Феррари» Кими Райкконен получил три штрафных балла от стюардов
Гран-при Бельгии Формулы-1, информирует официальный сайт ФИА.
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© AP 2017
Это вторая часть наказания за то, что финн не снизил скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов во время эвакуации автомобиля «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Эти три первых балла Райкконена за календарный год.
По ходу гонки Райкконен получил от стюардов строгое наказание в виде 10-секундного «стоп-энд-гоу». Видеоповтор показал, что Кими действительно не поднимал ногу с педали газа в опасной зоне.
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