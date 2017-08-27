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https://sport.mail.ru/news/formula1/30810813/
27 августа 2017, 17:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» запретит Пересу и Окону бороться друг с другом

Спортивный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр заявил, что после очередного столкновения двух гонщиков команды Серхио Переса и Эстебана Окона, произошедшего по ходу Гран-при Бельгии, мексиканец и француз больше не получат права сражаться друг с другом.

Спортивный директор Форс Индия <span class=error>Отмар</span> Зафнауэр заявил что после очередного столкновения двух гонщиков команды <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Переса</span> и <span class=error>Эстебана</span> <span class=error>Окона</span> произошедшего по ходу <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии мексиканец и француз больше не получат права сражаться друг с другом. Увеличить
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«В будущем они никогда больше не получат такой возможности. Мы позволяли им бороться друг с другом, но если они не могут делать это в устраивающей команду манере, то больше никогда не будут бороться. Они не должны сталкиваться. Мы давали им свободу в борьбе. Но как только дело доходит до границ безопасности и столкновения друг с другом, то мы должны взять ситуацию в свои руки», — приводит слова Зафнауэра F1i со ссылкой на Sky Sports.
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