«Форс Индия» запретит Пересу и Окону бороться друг с другом

«В будущем они никогда больше не получат такой возможности. Мы позволяли им бороться друг с другом, но если они не могут делать это в устраивающей команду манере, то больше никогда не будут бороться. Они не должны сталкиваться. Мы давали им свободу в борьбе. Но как только дело доходит до границ безопасности и столкновения друг с другом, то мы должны взять ситуацию в свои руки», — приводит слова Зафнауэра F1i со ссылкой на Sky Sports.