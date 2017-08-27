Дуэль двух чемпионов: Хэмилтон победил Феттеля в Бельгии. Квят — 12-й
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Гран-при Бельгии подарил фанатам схватку двух наиболее титулованных гонщиков современности — Хэмилтона и Феттеля.
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Старт: лидеры уходят в отрыв
На старте Хэмилтон и Феттель уверенно сохранили свои позиции, избежав прессинга со стороны преследователей в первом повороте. Боттас и Райкконен также остались на третьем и четвёртом местах, как и стартовавшие позади пилоты «Ред Булл». А вот настоящим героем стал Фернандо Алонсо, прорвавшийся на седьмое место. Правда, уже под конец первого круга испанец пропустил Нико Хюлькенберга, но на прямой «Кеммель» смог контратаковать соперника и вернуть себе позицию. Более того, борьбой «Макларена» и «Рено» попытался воспользоваться Эстебан Окон, атаковавший в третьем ряду, но манёвр гонщика «Форс Индия» не прошёл. Даниил Квят на старте отыграл две позиции и вышел на 17-е место.
Лидеры тем временем сразу же оторвались от Боттаса с Райкконеном на две секунды — Льюис с Себом на первых кругах шли словно в своей собственной лиге и обменивались рекордными секторами. Однако после третьего круга инициативу захватил Хэмилтон — он оторвался от преследователя более чем на секунду, чтобы обезопасить себя от DRS, и теперь «привозил» Феттелю по
На восьмом круге злой рок догнал Макса Ферстаппена — «Ред Булл» голландца потерял темп, и гонщику пришлось припарковаться на обочине прямо напротив забитой его фанатами трибуны. Это уже пятый в этом году сход Ферстаппена по техническим причинам.
«Серебряные стрелы» контролируют гонку
Первые плановые
А вот с другой стороны гаража «Феррари» дела стали налаживаться — на «софте» Феттель неожиданно взвинтил темп и сократил отставание от Хэмилтона до нескольких десятых. Но, помаячив несколько кругов в зеркалах лидера, немец снова отпустил Льюиса на полторы секунды. Боттас к этому моменту проигрывал Себу почти шесть секунд, а вот Риккардо безнадёжно отстал от топ-3 почти на 15 секунд. Впрочем, отрыв самого Даниэля от ближайшего преследователя был ещё болше — 18 секунд от Нико Хюлькенберга.
Что до Даниила Квята, то он после первого
За 19 кругов до финиша в боксы свернул Фернандо Алонсо. С двигателем вновь возникли проблемы, машина полностью потеряла мощность, и в команде решили прекратить гонку. Несмотря на сильную квалификацию и выдающийся старт, в Бельгии машина Фернандо не ехала — его легко опережали не только «Форс Индия», но и «Хаасы» с «Рено». Все шансы заработать очки Алонсо потерял уже после первых
Но проблемы «Макларена» померкли на фоне очередной стычки гонщиков «Форс Индия». Ещё на старте Эстебан Окон перед «Красной водой» опережал Серхио Переса, но тот вплоть до контакта прижал напарника к отбойнику. Казалось, инцидент должен остудить пыл пилотов, но нет: за 15 кругов до финиша в том же самом месте между ними произошёл ещё один контакт. Чеко снова прижал Окона к отбойнику и в итоге сломал ему переднее антикрыло и пробил заднюю шину. Судьи отправили на трассу автомобиль безопасности. «Да что за хрень, парни? Что он вообще творит? — возмущался по радио Окон. — Вот честно, что это за хрень?».
Несколько гонщиков воспользовались нейтрализацией, чтобы сменить шины. На
Последний шанс Себа
За пару кругов после рестарта Хэмилтон, несмотря на более жёсткие шины, оторвался от Феттеля на полторы секунды. Риккардо проигрывал лидеру уже более четырёх секунд, но держался впереди Райкконена, не позволяя финну приблизиться на расстояние
Феттель не бросил попыток догнать Хэмилтона, как и сражавшиеся позади них Риккардо, Райкконен и Боттас, но разрывы были слишком велики, чтобы дело дошло до атак. Льюис Хэмилтон в итоге благополучно одержал третью победу в Бельгии, Себастьян Феттель занял второе место, а Даниэль Риккардо удержался третьим и в шестой раз по ходу сезона поднялся на подиум. Райкконен победил в своего рода финском дерби вторых пилотов — Кими финишировал четвёртым, опередив на пару секунд Валттери Боттаса, который после неудачного рестарта смог финишировать лишь пятым.
Шестую позицию завоевал Хюлькенберг, повторивший лучший результат «Рено» в новейшей истории команды, Грожан занял седьмое место, Фелипе Масса, несмотря на серьёзную аварию в пятницу и пропущенные тренировки, стал восьмым, а Эстебан Окон и Карлос Сайнс замкнули первую десятку. Даниил Квят на последних кругах прессинговал Лэнса Стролла, но пройти канадца не смог и остался 12-м.
За счёт пятой победы в сезоне Льюис Хэмилтон вдвое сократил отставание от лидирующего в чемпионате Себастьяна Феттеля — двух самых титулованных пилотов современности разделяют всего семь очков. Валттери Боттас
В Кубке конструкторов «Мерседес» отыграл у «Феррари» ещё пять очков и теперь опережает итальянцев на 44 балла. «Ред Булл» за счёт подиума Риккардо закрепился на третьей строчке, на четвёртом и пятом местах
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