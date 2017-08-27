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Теперь на его счету 213 очков, в то время как в активе пилота «Феррари» 220 очков.

Третье место занимает Валттери Боттас — 179 очков. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, не набрав в гонке ни одного очка, продолжает оставаться на 17-м месте.