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27 августа 2017, 17:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон вдвое сократил отставание от Феттеля в общем зачёте, Квят — 17-й

Одержав победу на Гран-при Бельгии, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сократил отставание в общем зачёте от лидера чемпионата Себастьяна Феттеля.

Одержав победу на <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон сократил отставание в общем зачёте от лидера чемпионата Себастьяна <span class=error>Феттеля</span>. Увеличить
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Теперь на его счету 213 очков, в то время как в активе пилота «Феррари» 220 очков.

Третье место занимает Валттери Боттас — 179 очков. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, не набрав в гонке ни одного очка, продолжает оставаться на 17-м месте.

Формула-1. Личный зачёт

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 220 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 213
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 179
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 132
5. Кими Райкконен («Феррари») — 1128
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 67
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 56
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 47
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 36
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34
11. Фелипе Масса («Уильямс») — 27
12. Ромен Грожан («Хаас») — 24
13. Лэнс Стролл («Уильямс») — 18
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 10
16. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.
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