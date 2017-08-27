Хэмилтон вдвое сократил отставание от Феттеля в общем зачёте, Квят — 17-й
Одержав победу на
Гран-при Бельгии, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сократил отставание в общем зачёте от лидера чемпионата Себастьяна Феттеля.
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Теперь на его счету 213 очков, в то время как в активе пилота «Феррари» 220 очков.
Третье место занимает Валттери Боттас — 179 очков. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, не набрав в гонке ни одного очка, продолжает оставаться на 17-м месте.
Формула-1. Личный зачёт
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 220 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 213
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 179
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 132
5. Кими Райкконен («Феррари») — 1128
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 67
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 56
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 47
9. Карлос
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34
11. Фелипе Масса («Уильямс») — 27
12. Ромен Грожан («Хаас») — 24
13. Лэнс Стролл («Уильямс») — 18
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 10
16. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.
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