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27 августа 2017, 16:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Бельгии, Квят — 12-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке Гран-при Бельгии.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон завоевал победу в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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Второе место досталось лидеру чемпионата, пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лидеров замкнул гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал двенадцатым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10.791
4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471
5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087
7. Ромен Грожан («Хаас»)
8. Фелипе Масса («Уильямс»)
9. Эстебан Окон («Форс Индия»)
10. Карлос Сайнс («Торо Россо»)
11. Лэнс Стролл («Уильямс»)
12. Даниил Квят («Торо Россо»)
13. Джолино Палмер («Рено»)
14. Стоффель Вандорн («Макларен)
15. Маркус Эрикссон («Заубер»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Серхио Перес («Форс Индия») — не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Паскаль Верляйн («Заубер») — не финишировал.
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