Ферстаппен сошел с дистанции в шестой гонке из двенадцати
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сошел с дистанции в гонке «Гран-при Бельгии».
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Видимо, что-то случилось...
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На восьмом круге его болид резко замедлился, а голландец пожаловался на потерю мощности. Он попытался найти настройки, однако ничего не сработало, и Ферстаппену пришлось завершить борьбу. Это шестой сход с дистанции голландца в 12 гонках нынешнего сезона.
Отметим, что в Спа прибыла солидная группа болельщиков Ферстаппена из соседней Голландии. Покидая трассу в сопровождении стюардов, голландец поприветствовал своих многочисленных фанатов.
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