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27 августа 2017, 15:37 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Ферстаппен сошел с дистанции в шестой гонке из двенадцати

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сошел с дистанции в гонке «Гран-при Бельгии».

Пилот Ред <span class=error>Булла</span> Макс Ферстаппен сошел с дистанции в гонке Гран-при Бельгии. Увеличить
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На восьмом круге его болид резко замедлился, а голландец пожаловался на потерю мощности. Он попытался найти настройки, однако ничего не сработало, и Ферстаппену пришлось завершить борьбу. Это шестой сход с дистанции голландца в 12 гонках нынешнего сезона.

Отметим, что в Спа прибыла солидная группа болельщиков Ферстаппена из соседней Голландии. Покидая трассу в сопровождении стюардов, голландец поприветствовал своих многочисленных фанатов.
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