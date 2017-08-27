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27 августа 2017, 14:28 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Мик Шумахер проехал круг почета в память о первой победе отца в «Формуле-1»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер проехал круг почета перед стартом гонки «Гран-при Бельгии», сообщает BBC.

Сын семикратного чемпиона мира <span class=error>Михаэля</span> <span class=error>Шумахера</span> <span class=error>Мик</span> <span class=error>Шумахер</span> проехал круг почета перед стартом гонки Гран-при Бельгии. Увеличить
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Организаторы соревнований приурочили это событие к 25-летию первой победы немецкого пилота в «королевских гонка» — 30 августа 1992 года Красный Барон стал победителем бельгийского этапа.

Стоит отметить, что половина шлема Шумахера-младшего окрашена в традиционные для молодого гонщика цвета, а вторая — стилизована под шлем его отца.

Напомним, что семикратный чемпион мира продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор. Представители Шумахера отказываются комментировать здоровье спортсмена.
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