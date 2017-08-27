Мик Шумахер проехал круг почета в память о первой победе отца в «Формуле-1»
Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик Шумахер проехал круг почета перед стартом гонки «Гран-при Бельгии», сообщает BBC.
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Организаторы соревнований приурочили это событие к 25-летию первой победы немецкого пилота в «королевских гонка» — 30 августа 1992 года Красный Барон стал победителем бельгийского этапа.
Стоит отметить, что половина шлема
Напомним, что семикратный чемпион мира продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной несколько лет назад при падении во время спуска на лыжах с гор. Представители Шумахера отказываются комментировать здоровье спортсмена.
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