Палмер потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Бельгии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Таким образом, британец, занявший вчера десятое место в квалификации, будет стартовать лишь с пятнадцатой позиции.

О проблемах с коробкой передач на болиде британца было известно ещё вчера. Попав в финальный сегмент квалификации, он так и не сумел выйти на трек именно из-за этого. Теперь же выяснилось, что проблема может быть устранена лишь посредством замены коробки передач.