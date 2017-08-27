Палмер потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Бельгии
Пилот «Рено» Джолион Палмер оштрафован на пять позиций в связи с заменой коробки передач, сообщает Autosport.
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Видимо, что-то случилось...
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Таким образом, британец, занявший вчера десятое место в квалификации, будет стартовать лишь с пятнадцатой позиции.
О проблемах с коробкой передач на болиде британца было известно ещё вчера. Попав в финальный сегмент квалификации, он так и не сумел выйти на трек именно
Ранее штрафы на
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