Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии

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Наравне с Шумахером

После всего одной выигранной тренировки, Льюис Хэмилтон сразу взял быка за рога в квалификации. Да и жеребца за хвост. Фактически, Льюис ни разу не дал усомниться в своём превосходстве над всеми остальными. «Феррари» было не по силам тягаться с «Мерседесом», а Валттери Боттас ничего не мог противопоставить напарнику. В итоге — очередной рекорд и очередной поул, что более важно.

Успех в Спа стал для Хэмилтона уже 68-м в карьере. Благодаря этому 32-летний британец сравнялся с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером.

«Михаэль всегда говорил — рекорды нужны, чтобы их бить. Я постоянно думаю и молюсь за Михаэля. Мне посчастливилось бороться с ним, я всегда им восхищался и восхищаюсь по сей день. Быть наравне с ним — большая часть. Но он всё равно останется величайшим», — эмоционально заявил Льюис после сессии.

Паровоз от Кими

В двух первых сегментах главным преследователем Хэмилтона был Кими Райкконен. Он уверенно обходил и Боттаса, и своего напарника Себастьяна Феттеля. Да и на тренировках Кими лишь раз опустился на второе место, трижды превзойдя Себа.



Однако, в решающем сегменте Кими неожиданно уступил и Феттелю, и Боттасу. А вот Себастьян впервые за сессию обошёл Валттери. Как так получилось, по окончанию квалификации рассказал сам Себастьян.



«Мне немного повезло, потому что Кими пришлось прервать свой круг, и он здорово протащил меня, что сделало борьбу с Валттери комфортнее», — признался новоиспечённый обладатель трёхлетнего контракта.

Таким образом, помощь напарника вывела Феттеля на первый ряд, и старт гонки будет крайне жарким. На втором ряду же вновь состоится разборку двух финнов. Ну и привычная борьба «Ред Булл» рядом дальше — здесь Макс Ферстаппен вновь побил Дэна Риккардо.

Удивительный Палмер

Настоящим сюрпризом в Спа стал вроде бы не любящий скоростных трасс «Рено». Но если к прыжкам Нико Хюлькенберга выше головы мы уже привыкли, то Джолион Палмер по-настоящему удивил.

Ещё утром британец внезапно стал восьмым на тренировке. А в квалификации принялся сегмент за сегментом бить напарника. В Q3 британец попал аж с седьмым временем. Однако его полёт оказался срезан технической неполадкой — в самом начале третьего сегмента у Джолиона отказала коробка передач и он не показал времени. Британец остался десятым, а если коробку придётся менять, то потеряет ещё пяток мест. Но это всё равно его лучшая квалификация в нынешнем сезоне.

Поломки Квята

Кому совсем не везёт в Бельгии, это Даниилу Квяту. В пятницу россиянин уже столкнулся с отказом мотора «Рено» на своём «Торо Россо», а в субботу утром проблема повторилась. Силовую установку пришлось менять, но потерянное время на трассе не дало Дане как следует вкатиться в «Спа-Франкоршам» и настроить болид.