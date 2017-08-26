Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях «Формулы-1»
ТАСС, 26 августа. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации
Гран-при Бельгии.
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32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету обоих теперь по 68 побед.
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