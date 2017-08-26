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26 августа 2017, 16:14 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях «Формулы-1»

ТАСС, 26 августа. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бельгии.

<em>ТАСС 26 августа. </em>Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Мерседес <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон стал победителем квалификации <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету обоих теперь по 68 побед.
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