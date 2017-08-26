Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Феттель — второй, Квят — 17-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию
Гран-при Бельгии Формулы-1.
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Второе место занял Себастьян Феттель на «Феррари». Третий результат показал партнёр Хэмилтона Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят не смог выйти из первого сегмента, показав 17-е время.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Кими Райкконен («Феррари»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
8. Серхио Перес («Форс Индия»)
9. Эстебан Окон («Форс Индия»)
10. Джолион Палмер («Рено») — без времени.
Выбыли во втором сегменте:
11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
12. Ромен Грожан («Хаас»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Карлос
15. Стоффель Вандорн («Макларен»).
Выбыли в первом сегменте:
16. Фелипе Масса («Уильямс»)
17. Даниил Квят («Торо Россо»)
18. Лэнс Стролл («Уильямс»)
19. Маркус Эрикссон («Заубер»)
20. Паскаль Верляйн («Заубер»).
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