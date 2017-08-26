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26 августа 2017, 15:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят оштрафован на 20 мест на старте Гран-при Бельгии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят оштрафован на 20 позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии Формулы-1.

Российский пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> оштрафован на 20 позиций на стартовой решётке <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии Формулы-1. Увеличить
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Квят получил наказание за смену элементов силовой установки, которая отказала по ходу третьей свободной практики.

В квалификации Квят показал 17-й результат. Помимо него оштрафованы в Бельгии будут Стоффель Вандорн (65 позиций), Фелипе Масса (пять позиций) и Маркус Эрикссон (пять позиций). Вандорн и Масса в квалификации превзошли Квята, в то время как Эрикссон выступил хуже.

Гонка Гран-при Бельгии пройдёт 27 августа.
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