Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30804847/
26 августа 2017, 15:39 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Квят показал 17-й результат в квалификации «Гран-при Бельгии»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат в квалификации «Гран-при Бельгии».

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> показал 17-й результат в квалификации Гран-при Венгрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин не смог выйти во второй сегмент квалификации в отличие от партнера по команде Карлоса Сайнса. Таким образом, в квалификациях в нынешнем сезоне счет 7:5 в пользу испанца.

При этом Квят будет стартовать 15-м, поскольку Фелипе Масса и Стоффель Вандорн получат штрафы на стартовой решетке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
22 августа

Ситуация в "Барселоне" выходит из-под контроля

Английские клубы просматривают игрока ЦСКА

Московский клуб хочет арендовать форварда "Зенита"