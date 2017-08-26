Квят показал 17-й результат в квалификации «Гран-при Бельгии»
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-й результат в квалификации «Гран-при Бельгии».
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Россиянин не смог выйти во второй сегмент квалификации в отличие от партнера по команде Карлоса Сайнса. Таким образом, в квалификациях в нынешнем сезоне счет 7:5 в пользу испанца.
При этом Квят будет стартовать 15-м, поскольку Фелипе Масса и Стоффель Вандорн получат штрафы на стартовой решетке.
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