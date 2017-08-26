Масса оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Бельгии
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса потеряет пять позиций на стартовой решётке
Гран-при Бельгии.
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Стюарды решили наказать бразильца за то, что он недостаточно замедлился в режиме двойных жёлтых флагов на последней тренировке в Спа.
После сессии Масса вместе с представителем команды был вызван к стюардам, которые приняли решение о штрафе. Тренировку бразилец закончил с 16-м временем.
«Телеметрия и видеозапись явно показали, что пилот не пытался существенно сбросить скорость в зоне двойных жёлтых флагов», — говорится в заключении стюардов.
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