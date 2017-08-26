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26 августа 2017, 14:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Бельгии

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса потеряет пять позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии.

Пилот <span class=error>Уильямса</span> <span class=error>Фелипе</span> Масса потеряет пять позиций на стартовой решётке <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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Стюарды решили наказать бразильца за то, что он недостаточно замедлился в режиме двойных жёлтых флагов на последней тренировке в Спа.

После сессии Масса вместе с представителем команды был вызван к стюардам, которые приняли решение о штрафе. Тренировку бразилец закончил с 16-м временем.

«Телеметрия и видеозапись явно показали, что пилот не пытался существенно сбросить скорость в зоне двойных жёлтых флагов», — говорится в заключении стюардов.
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