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https://sport.mail.ru/news/formula1/30804138/
26 августа 2017, 13:45 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Команда «Формулы-1» «Феррари» продлила контракт с Феттелем на три года

ТАСС, 26 августа. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» продлила контракт с немцем Себастьяном Феттелем до 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе итальянской команды.

<em>ТАСС 26 августа. </em>Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 <span class=error>Феррари</span> продлила контракт с немцем Себастьяном <span class=error>Феттелем</span> до 2020 года. Об этом говорится в <nobr>пресс-релизе</nobr> итальянской команды. Увеличить
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Ранее «Феррари» объявила о продлении контракта на 2018 год с финским гонщиком Кими Райкконеном.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды «БМВ-Заубер», после он выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл», в составе которого стал четырехкратным чемпионом мира. В «Феррари» перешел в 2015 году. Всего на счету 30-летнего немца 46 побед в «Формуле-1».
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