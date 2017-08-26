Команда «Формулы-1» «Феррари» продлила контракт с Феттелем на три года

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Ранее «Феррари» объявила о продлении контракта на 2018 год с финским гонщиком Кими Райкконеном.

Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды «БМВ-Заубер», после он выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл», в составе которого стал четырехкратным чемпионом мира. В «Феррари» перешел в 2015 году. Всего на счету 30-летнего немца 46 побед в «Формуле-1».