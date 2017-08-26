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26 августа 2017, 13:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен — лучший на третьей тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 18-й

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время на третьей тренировке Формулы-1 в Бельгии.

Пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен показал лучшее время на третьей тренировке Формулы-1 в Бельгии. Увеличить
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Вторым стал его напарник по «Феррари» Себастьян Феттель. Третье время у Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе».

Россиянин Даниил Квят показал 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья тренировка.

1. Кими Райкконен («Феррари») — 1:43.916
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.197
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.198
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.118
5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.314
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.370
7. Джолион Палмер («Рено») +1.575
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1.941
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.026
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +2.144
11. Нико Хюлькенберг («Рено») +2.148
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.263
13. Ромен Грожан («Хаас») +2.280
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +2.384
15. Лэнс Стролл («Уильямс») +2.704
16. Фелипе Масса («Уильямс») +2.751
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.774
18. Даниил Квят («Торо Россо») +3.987
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +4.380
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.384.
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