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26 августа 2017, 12:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Источник: Феттель продлил контракт с «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель продлил контракт с командой, сообщает Sky Sports.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> продлил контракт с командой сообщает Sky Sports. Увеличить
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Условия сделки пока не известны.

Ранее сообщалось, что «Скудерия» предложила Феттелю трёхлетнюю сделку на $ 120 млн. Однако, немецкий пилот, не захотел сразу подписывать контракт, желая заключить её на более короткий срок.

Сам Феттель в преддверии Гран-при Бельгии заявил, что новостей о его контракте не будет до окончания Гран-при Италии Формулы-1. По слухам, он хотел заключить годичный контракт с «Феррари», чтобы позднее перейти в «Мерседес».
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