Источник: Феттель продлил контракт с «Феррари»

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Условия сделки пока не известны.

Ранее сообщалось, что «Скудерия» предложила Феттелю трёхлетнюю сделку на $ 120 млн. Однако, немецкий пилот, не захотел сразу подписывать контракт, желая заключить её на более короткий срок.