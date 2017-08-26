Источник: Феттель продлил контракт с «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель продлил контракт с командой, сообщает Sky Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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Условия сделки пока не известны.
Ранее сообщалось, что «Скудерия» предложила Феттелю трёхлетнюю сделку на $ 120 млн. Однако, немецкий пилот, не захотел сразу подписывать контракт, желая заключить её на более короткий срок.
Сам Феттель в преддверии
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