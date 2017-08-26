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26 августа 2017, 12:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Штраф Вандорна вырос до 65 позиций

Штраф пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна на Гран-при Бельгии вырос до 65 позиций.

Штраф пилота <span class=error>Макларена</span> Стоффеля <span class=error>Вандорна</span> на <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии вырос до 65 позиций. Увеличить
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Ранее стало известно, что бельгийца оштрафуют на 35 позиций на стартовой решётке за смену силовой установки. После пятничных тренировок команда выявила проблему с новым двигателем и ночью его поменяли вновь, сообщает F1i.

«Штраф не влияет на мою мотивацию. Обидно, что он пришёлся на Спа, но так уж вышло. Штрафы были неизбежны, учитывая наши поломки в начале сезона. Не было шансов изменить это. Надо думать о будущем. Надеюсь, это поможет нам в следующих Гран-при», — прокомментировал ситуацию Вандорн.
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