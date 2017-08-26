Штраф Вандорна вырос до 65 позиций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что бельгийца оштрафуют на 35 позиций на стартовой решётке за смену силовой установки. После пятничных тренировок команда выявила проблему с новым двигателем и ночью его поменяли вновь, сообщает F1i.

«Штраф не влияет на мою мотивацию. Обидно, что он пришёлся на Спа, но так уж вышло. Штрафы были неизбежны, учитывая наши поломки в начале сезона. Не было шансов изменить это. Надо думать о будущем. Надеюсь, это поможет нам в следующих Гран-при», — прокомментировал ситуацию Вандорн.