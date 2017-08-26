Штраф Вандорна вырос до 65 позиций
Штраф пилота «Макларена» Стоффеля Вандорна на
Гран-при Бельгии вырос до 65 позиций.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно, что бельгийца оштрафуют на 35 позиций на стартовой решётке за смену силовой установки. После пятничных тренировок команда выявила проблему с новым двигателем и ночью его поменяли вновь, сообщает F1i.
«Штраф не влияет на мою мотивацию. Обидно, что он пришёлся на Спа, но так уж вышло. Штрафы были неизбежны, учитывая наши поломки в начале сезона. Не было шансов изменить это. Надо думать о будущем. Надеюсь, это поможет нам в следующих Гран-при», — прокомментировал ситуацию Вандорн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter