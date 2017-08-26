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26 августа 2017, 12:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Мой логотип выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал появление собственного логотипа и сайта.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> прокомментировал появление собственного логотипа и сайта. Увеличить
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«Думаю, что у нас получился интересный логотип, который с одной стороны достаточно минималистичный, а с другой — несёт в себе определенный смысл и выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1. И, конечно, я рад, что мы запустили сайт, который станет источником достоверной и, главное, интересной информации обо мне и о Формуле-1. Мы постараемся сделать его максимально интересным!» — цитирует Квята пресс-служба.
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