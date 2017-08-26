Квят: Мой логотип выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал появление собственного логотипа и сайта.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Думаю, что у нас получился интересный логотип, который с одной стороны достаточно минималистичный, а с другой — несёт в себе определенный смысл и выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1. И, конечно, я рад, что мы запустили сайт, который станет источником достоверной и, главное, интересной информации обо мне и о Формуле-1. Мы постараемся сделать его максимально интересным!» — цитирует Квята
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter