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26 августа 2017, 11:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Коллекцию болидов Михаэля Шумахера отправят на выставку

Коллекция болидов Формулы-1 и памятных предметов Михаэля Шумахера будет выставлена в Кёльне весной следующего года.

Михаэль Шумахер катается на лыжах в итальянских Альпах. 2000 год. Увеличить
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© Reuters

Подборка машин будет отражать всю карьеру Шумахера от младших серий до чемпионских болидов Ф-1. Также будут выставлены трофеи и шлемы знаменитого гонщика.

«Все, кто ностальгирует по карьере Михаэля, найдут здесь замечательную отправную точку в виде одной из самых важных автоспортивных коллекций», — приводит слова менеджера Шумахера Сабины Кем GP Update.

Шумахер выиграл 91 Гран-при и семь чемпионатов за время выступления в Формуле-1.
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