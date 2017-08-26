Коллекцию болидов Михаэля Шумахера отправят на выставку
Коллекция болидов Формулы-1 и памятных предметов Михаэля Шумахера будет выставлена в Кёльне весной следующего года.
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Подборка машин будет отражать всю карьеру Шумахера от младших серий до чемпионских болидов Ф-1. Также будут выставлены трофеи и шлемы знаменитого гонщика.
«Все, кто ностальгирует по карьере Михаэля, найдут здесь замечательную отправную точку в виде одной из самых важных автоспортивных коллекций», — приводит слова менеджера Шумахера Сабины Кем GP Update.
Шумахер выиграл 91
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