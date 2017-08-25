Вандорн оштрафован ещё на 5 позиций на старте Гран-при Бельгии
Несколькими днями ранее стало известно, что пилот «Макларена» Стоффель Вандорн оштрафован на 35 позиций на старте
Гран-при Бельгии.
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Видимо, что-то случилось...
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Такое наказание бельгиец получил в связи с заменой нескольких компонентов силовой установки.
После завершения пятничных свободных практик было решено, что Вандорн будет оштрафован ещё на 5 позиций, причиной этому послужила замена коробки передач, сообщает Autosport.
Таким образом, в общей сложности пилот «Макларена» оштрафован на 40 позиций. Невзирая на потерю
«Это не влияет на мою мотивацию. Жаль, что это произошло в Спа, но что есть, то есть. Нам нужно думать о будущем, и, надеюсь, что это поможет нам на следующих Гран-при», — заявил пилот.
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