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25 августа 2017, 22:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн оштрафован ещё на 5 позиций на старте Гран-при Бельгии

Несколькими днями ранее стало известно, что пилот «Макларена» Стоффель Вандорн оштрафован на 35 позиций на старте Гран-при Бельгии.

Несколькими днями ранее стало известно что пилот <span class=error>Макларена</span> Стоффель <span class=error>Вандорн</span> оштрафован на 35 позиций на старте <nobr>Гран-при </nobr>Бельгии. Увеличить
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Такое наказание бельгиец получил в связи с заменой нескольких компонентов силовой установки.

После завершения пятничных свободных практик было решено, что Вандорн будет оштрафован ещё на 5 позиций, причиной этому послужила замена коробки передач, сообщает Autosport.

Таким образом, в общей сложности пилот «Макларена» оштрафован на 40 позиций. Невзирая на потерю каких-либо шансов в квалификации, Вандорн заявил, что это никак не влияет на его мотивацию.

«Это не влияет на мою мотивацию. Жаль, что это произошло в Спа, но что есть, то есть. Нам нужно думать о будущем, и, надеюсь, что это поможет нам на следующих Гран-при», — заявил пилот.
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