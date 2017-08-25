Борьбе — быть: «Феррари» прессингует «Мерседес» в Бельгии
В свободных заездах в Бельгии Льюис Хэмилтон поставил лучшее время дня, но «Феррари», которой в Бельгии прочили поражение, очень близка.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу на «Спа-Франкоршам» состоялись первые свободные заезды
«Феррари» прессингуют, в «Мерседесе» волнуются
В первой утренней тренировке лучшим результатом отметился Кими Райкконен, который накануне
Феттель попытался контратаковать британца и поставил рекорд первого сектора, но улучшить своего результата не смог — Себ закончил заезды на пятой строчке, позади Льюиса, Кими, Боттаса и Макса Ферстаппена. В последние 25 минут команды планировали поработать над длинными дистанциями кругов, но сильнейший дождь, обрушившийся на «Спа-Франкошам», вынудил пилотов прекратить работу.
Быстрейшим в итоге оказался «Мерседес», подготовивший к этой гонке новый двигатель, но отрыв от «Феррари» составляет всего четверть секунды, притом что Феттелю пока реализовать потенциал своей машины не удаётся. «Скудерия» также представила в Спа множество новинок: передняя подвеска, антикрылья и днище.
«Не думаю, что “Феррари” продемонстрировали всю свою скорость, — отметил руководитель “Мерседеса” Тото Вольф. — Феттель впечатляюще провёл длинную серию кругов». «Мы ближе к “Мерседесу”, чем все думают», — отметил, в свою очередь, Кими Райкконен.
А вот «Ред Булл» в сражение грандов, судя по всему, вмешаться не сможет. Среди представителей австрийской команды сильнее пока смотрится Макс Ферстаппен, в обеих сессиях опередивший Риккардо, но в первой половине дня уступил лидерам восемь десятых секунды, а после обеда — почти полсекунды. «Мы пытаемся понять, что можем предпринять на прямых, где мы довольно медленные, но это непросто, — отмечает голландец. — Отставание от “Мерседеса” и “Феррари” не так велико, но всё же это отставание. Если дождя не будет, наша цель — третий ряд».
Жара в середине пелотона
Плотнейшая борьба ожидается и в середине пелотона: лидеров «Рено», «Форс Индия» и «Торо Россо» разделили всего 12 сотых секунды. Быстрейшим среди них оказался Нико Хюлькенберг, расположившийся седьмым, всего три сотых ему уступил Эстебан Окон, а Карлос Сайнс, отметивший ранее, что для его команды это будет один из сложнейших
«Рено» выглядит очень сильно, но сражаться с «Форс Индия», под капотами которых двигатели «Мерседеса», Хюлькенбергу с Палмером будет довольно трудно. Если французы смогут опередить соперников в квалификации, то получат хоть
C теми же проблемами в этот
Форма «Макларена»
«Хаас» без DRS, «Уильямс» без монокока
В подвале турнирной таблицы по итогам пятничных свободных заездов собрались «Хаас», «Уильямс» и «Заубер», и если для последней позиции в самом конце пелотона стали привычной практикой, то первые две команды столкнулись с серьёзными проблемами. «Хаас» в пятницу выше 13-го места не поднимался — лучший круг Ромена Грожана на две с половиной секунды медленнее времени Хэмилтона, в то же время Кевин Магнуссен остался только 16-м.
Трасса в Спа — одна из самых требовательных к работе тормозов, а у «Хааса» в этом компоненте наблюдаются проблемы. Более того, по ходу свободных заездов у Грожана с Магнуссеном чуть ли не синхронно заклинило систему DRS,
А вот «Уильямс» на целый день потерял машину — Фелипе Масса угодил в серьёзную аварию. Сам гонщик не пострадал, но механикам пришлось менять ему шасси,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter